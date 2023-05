Libertas e Pielle, comincia ora la sfida più impegnativa

Livorno, 10 maggio 2023 – La post season è ufficialmente cominciata. Libertas e Pielle hanno salutato domenica la stagione regolare entrambe con una vittoria. Un auspicio, in vista delle rispettive semifinali playoff, contro Desio e Mestre. Ma non saranno sfide facili, per niente. I playoff sono altra cosa rispetto alla regular season, specie in termini di intensità. Ogni possesso è determinante, ogni tiro preso porta con se’ un grande carico di responsabilità e ogni chiamata difensiva sbagliata può pesare come un macigno sulle sorti di una serie. Ma come si presentano Libertas e Pielle a questa post season?

Qui Libertas

Libertas Livorno (Foto Novi)

Da prima della classe, semplice. Primato che è valso ad Andreazza e i suoi il fattore campo al primo turno. Avere il pubblico in formato sesto uomo può apportare a Fratto e compagni ulteriore carica ed entusiasmo. Certo, Andreazza non fa altro che predicare calma e gesso ai suoi (a ben vedere), esortandoli ad un approccio step-by-step. Inutile negare però l’entusiasmo della piazza e della società per quanto fatto e visto in campo dalla Libertas. Desio troverà al PalaMacchia una corazzata in formato di grazia, fisica e mentale. Fondamentale sarà conservare la perfetta integrità del roster e degli intoccabili, Ricci e Lucarelli in primis dopo alcune noie patite nei giorni scorsi, nonché Saccaggi, potenziale giocatore clutch, per qualità ed esperienza. Sul piano partita anti-Desio, qualche indicazione (alla stampa) verrà data da Andreazza stasera nella conferenza stampa di presentazione dei playoff. Quanto alla partita, si parte domenica al PalaMacchia con gara 1.

Qui Pielle

Pielle Unicusano (Foto Novi)

È tornato il sorriso in casa biancoblù. Sono bastati 94 punti messi a referto con la piccola Langhe Roero per rasserenare l’ambiente e schiarire il cielo sopra il quartier generale di Fauglia, dopo due colpi duri da incassare: il ko di Vigevano alla 29esima prima, che di fatto è costato il secondo posto e il fattore campo nella semifinale playoff, e il tendine d Achille ko di Federico Loschi. Intendiamoci, le soluzioni in casa Pielle non mancano. Cardani può contare su un roster talmente profondo da potersi permettere il lusso di scegliere ogni volta chi portare tra 8 senior. D’Ercole, Almansi e Campori sono i giocatori chiamati a salire in cattedra e stupire, non può bastare da solo Lenti, uno dei centri più dominanti della B. Da D’Ercole ci si aspetta di (ri)vedere lampi e giocate in onore dei giorni migliori. Continuità nelle prestazioni e fiducia nei suoi fondamentali. Questo invece è quello che Cardani chiede ad Almansi, che tanto si era esaltato nel girone d’andata, proprio al posto dell’ infortunato Loschi. Campori, contro Alba, come 3 ha attaccato di più e meglio il ferro, con la prepotenza fisica che lo contraddistingue. Domenica la Pielle va in Veneto per gara 1 contro Mestre, con un destino tutto da scrivere, a patto che la squadra abbia il coraggio di osare, perché i mezzi di certo non mancano.

Francesco Ingardia