Libertas e Pielle, ultime fatiche prima dei playoff

Livorno, 6 maggio 2023 – Trentesima e ultima giornata di regular season di Serie B per le livornesi del basket.

Domenica 7 maggio il calendario prevede la Libertas in trasferta con la Sangiorgese e la Pielle in casa con la già retrocessa Langhe Roero.

Poi, una settimana per ricaricarsi e tuffarsi a capofitto nei playoff per l’A2.

La formula

Quattro gironi, dalla A alla D, composti da 16 squadre ciascuno, per 30 partite di stagione regolare. Il piazzamento nei primi quattro posti di ogni girone determinerà il tabellone playoff, al via il prossimo 14 maggio con una formula alquanto arzigogolata.

Gli incroci, con serie al meglio delle 5 partite: 1A-4B e 2A-3B per il tabellone 1, 1B-4A e 2B-3A per il tabellone 2, 1C-4D e 2C-3D tabellone 3 e infine 1D-4C e 2D-3C a formare il tabellone 4. Le quattro vincenti di ogni tabellone si incontreranno per il ‘concentramento finale’ di Ferrara, nel campo neutro della Bondi Arena dal 16 al 18 giugno, suddiviso in tre giornate. Pass diretto per l’A2 alle due squadre che otterranno più punti nella tre giorni emiliana.

In B1 andranno invece le 14 squadre che hanno disputato i playoff insieme alle quattro squadre di ogni girone che hanno superato un turno di spareggio o play-in.

Qui Libertas

Tifosi Libertas (Foto Novi)

Due le priorità in casa amaranto: archiviare in bellezza la stagione battendo domani la Sangiorgese, e sfruttare la prossima settimana per studiare Desio. Sì, perché l’Aurora Desio sfiderà la Libertas nella semifinale playoff del tabellone 1, in quanto prima del girone A contro quarta del girone B.

La certezza matematica è arrivata dopo il ko, del tutto inaspettato, della Virtus Padova a Vicenza nel recupero infrasettimanale, che è valso il quarto posto matematico per Desio. Un incrocio non semplice per la Libertas, contro una squadra proveniente da un girone in cui si gioca una pallacanestro del tutto diversa da quella vista finora.

Qui Pielle

Tifosi Pielle (Foto Novi)

Il destino della Pielle è tutto da scrivere. E tanto la 30esima giornata dirà sulle sorti della post season dei biancoblù. Il piazzamento dipenderà dall’esito della partita contro Langhe Roero e dal risultato di Vigevano contro la Paffoni. Arrivare secondi o terzi in classifica determina una assegnazione differente ai tabelloni.

Se la Pielle arriva seconda, si posiziona nel tabellone 1, lo stesso della Libertas, al primo turno contro San Vendemiano. Se arriva terza, la Pielle finisce dritta nel tabellone 2 contro una corazzata sicura, Mestre o Orzinuovi.

Francesco Ingardia