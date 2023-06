Libertas Livorno, a Vigevano serve un blitz

Livorno, 2 giugno 2023 – Alle Libertas Livorno serve un blitz, inutile girarci intorno. Questa sera alle 21 gli amaranto scendono in campo al PalaBasletta di Vigevano contro la Elachem per gara-tre di finale playoff del tabellone 1.

Se Andreazza e i suoi vogliano alimentare le speranze di strappare un pass per il concentramento di Ferrara di metà giugno, ovvero quel mini torneo di Final Four a cui prenderanno parte le 4 squadre vincitrici dei rispettivi tabelloni, che stabilirà le due squadre che staccheranno un biglietto di sola andata in direzione A2, serve imporre (con autorità) il controbreak nella serie dopo il successo dei lombardi in gara-uno nel neutro di Piombino.

In caso contrario, fallire il tentativo di espugnare il PalaBasletta avrebbe come conseguenza quella di chiudere la serie in quattro gare, senza quindi nessuna gara-cinque a Livorno. La missione degli uomini del coaching staff composto dal duo Andreazza-Venucci, "per amore dei tifosi", è quella di far sì che la partita di martedì scorso in casa non rimanga l’ultimo match disputato dalla doppia L al PalaMacchia per la stagione 2022-23.

La Libertas arriva a Vigevano con la consapevolezza che adesso ogni errore tecnico, di approccio o dettato dalla temporanea mancanza di lucidità o stanchezza fisica, può spostare in un verso o in un altro l’esito della serie. Altra consapevolezza (non da poco) è che la strategia, stavolta, di aver chiuso le linee di tiro dal perimetro della Elachem ha pagato pegno in gara-due, considerate le percentuali al tiro dalla lunga distanza registrate dagli uomini di Piazza a differenza della scelta di battezzare i lunghi nella gara-uno del PalaTenda che ha causato una grandinata di triple nel terzo quarto quarto fatale sugli esiti dell’incontro.

Terza chiave di lettura è la consapevolezza che ha la Libertas di saper difendere forte e bene, quando rimane concentrata e con l’inerzia della partita in mano. Lo ha dimostrato per tutta la stagione regolare e lo ha confermato anche martedì scorso. Sono ancora impresse nella testa dei tifosi libertassini le due clamorose stoppate di Lucarelli in gara-due a Laudoni e compagni. Andreazza, al termine di gara-due, aveva parlato di "reazione da grande squadra". La chiave di volta della serie sta tutta qui. Contro questa Vigevano, contro la profondità di un roster che può garantire per ogni ruolo due giocatori esperti, non basterà la "reazione", ma servirà l’atteggiamento da grande squadra per ribaltare la serie sul 2-1 e forzare al PalaMacchia una gara-cinque potenzialmente da imperitura memoria per gli amanti della Libertas e della pallacanestro tout court.

Francesco Ingardia