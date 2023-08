Livorno, è arrivato Mutton. E intanto vittoria con cinque gol in amichevole

Livorno, 9 agosto 2023 – Si rinforzano ulteriormente gli amaranto che hanno ufficializzato un attaccante. Si tratta di Cristian Mutton che si è già allenato con la squadra raggiungendola al ritiro di Pievepelago.

Ventiquattro anni con alle spalle diversi campionati di Serie C anche se, guardando i numeri, non si tratta di un "nove puro" che comunque arriverà. Sfumato Lorenzo Saporetti, che ha firmato ufficialmente con il Carpi, la pista più probabile resta quella di Fabio Ceravolo con Claudio Morra e Simone Magnaghi più defilati.

Questo il comunicato stampa ufficiale dell’US Livorno relativo all’acquisto di Mutton: "L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato l’attaccante Cristian Mutton, classe 1999, nelle ultime due stagioni in Serie C con la maglia del Pontedera, con la quale ha messo insieme 65 presenze e 8 gol in campionato. Mutton, cresciuto nel settore giovanile del Como e protagonista anche con la Primavera dell’Inter e del Bologna, vanta quasi 150 partite in Serie C tra Como, Giana Erminio, Pro Sesto e appunto Pontedera".

Il nuovo arrivo inoltre ha esordito con gol nell’allenamento congiunto contro la Rappresentativa delle Montagne Pistoiesi.

Gli amaranto si sono presentati con un 4-3-2-1 composto da Peluffo (2003 in porta, in difesa Savshak (2005), Fissore, Brenna, e il giovane Coriano (2005), ancora in prova. Il centrocampo a tre era formato da Sabattini, Luci e Pecchia. Sulla trequarti Nardi (2004) e Kosiqi (2005), anche lui in prova, a supporto della punta Menga (2004).

L’allenamento è terminato con un punteggio di 5-0 in favore del Livorno con i gol dopo un minuto di Nardi, poi, a seguire nel secondo tempo, Cesarini, Bellini, il neoacquisto Mutton e Ferraro.

di Filippo Ciapini