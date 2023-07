Livorno: c’è anche Giulio Giordani, trequartista di spessore

Livorno, 29 luglio 2023 – Bel colpo in entrata per l’Unione Sportiva Livorno 1915 che nel giorno del raduno ufficiale della stagione 2023-24 (domenica 30 luglio la partenza per Pievepelago) piazza un ottimo acquisto per il reparto avanzato. La società amaranto infatti nel primo pomeriggio di oggi sabato 29 luglio ha annunciato l’arrivo di Giulio Giordani.

Il trequartista classe 1994 proveniente dal Montevarchi e con un passato anche a San Donato, Aglianese e Pistoiese, trarrà le fila del gioco facendo da intermediario tra centrocampo e attacco.

Un acquisto che probabilmente cambierà l’idea tattica di mister Giancarlo Favarin, che da un 3-4-3 iniziale potrebbe passare a un 3-4-1-2 o un 4-3-1-2.

Insomma, Giulio Giordano, che la scorsa stagione ha totalizzato 31 presenze, 7 reti e 3 assist, rivestirà a prescindere un ruolo fondamentale per lo scacchiere amaranto che adesso attende almeno due bomber da oltre quindici reti.

Sfumati definitivamente Alessandro Cesarini, che proprio a un passo dalla firma ha deciso di non vestire la maglia amaranto, e Facundo Marquez che si è accasato alla Pistoiese.

Si allontana anche Riccardo Bocalon che, salvo improvvisi ripensamenti, non sarà un giocatore del Livorno.

Problemi legati ai contratti offerti dalla presidenza amaranto? Non lo sappiamo, ma senza dubbio gli attaccanti, soprattutto se provenienti dalla Serie C, costano e non poco, mentre i principali centravanti di categoria sono già stati tutti presi.

Il mercato è ancora lungo, ma serve un’ulteriore scossa per tranquillizzare i tifosi. Resta comunque l’arrivo di un ragazzo proveniente dalla categoria superiore, dove si è comportato benissimo, e che è in grado di fare la differenza sia in fase di impostazione che in quella di rifinitura.

L’Unione Sportiva Livorno 1915, dunque, ha trovato il suo "dieci", almeno per quanto riguarda il ruolo.

Insieme a lui anche il centrocampista classe 2004 Lorenzo Ferraro: "L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il calciatore Lorenzo Ferraro, centrocampista classe 2004, proveniente dalla Virtus Entella, dove nella scorsa stagione ha messo insieme 27 presenze e 2 gol nel campionato Primavera 2".

di Filippo Ciapini