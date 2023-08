Livorno, enigma in attacco. E’ difficile trovare il profilo giusto

Livorno, 10 agosto 2023 – Passano i giorni e ancora nessun numero nove è in arrivo.

Al Livorno manca un solo tassello per completare la rosa e sarà fondamentale operare con intelligenza e astuzia per assicurarsi un colpo in grado di far fare il salto di qualità agli amaranto.

L’identikit del centravanti, viste anche le ultime risposte negative, sembra delinearsi sempre più. Il profilo perfetto è quello di attaccante di peso, proveniente da una categoria superiore e che non superi i trentatré anni e che decida di firmare per l’US Livorno alle giuste condizioni senza avere richieste e pretese elevate.

Per questo motivo sono tanti i calciatori scartati, come Federico Piovaccari e quelli con cui la società non si è sentita di fare un affondo decisivo.

Quelli che sembravano essere gli obiettivi primari come Simone Saporetti, che ha firmato al Carpi, e Fabio Ceravolo, ufficiale al Fiorenzuola, sono sfumati così come Riccardo Bocalon e Sacha Cori che potrebbero non aver trovato l’accordo economico con la dirigenza.

È così che sul mercato, al momento, sono in pochi a rispondere alle caratteristiche perfette per il modulo di mister Giancarlo Favarin. Tra questi i nomi più interessanti sono quelli di Claudio Morra, classe 1995 e di proprietà del Piacenza e il 29enne ex Pordenone Simone Magnaghi.

Spulciando inoltre nella lista degli svincolati ci sono tantissimi nomi interessanti tra cui anche Alejandro Rodriguez, ex Chievo e Cesena, che però rappresentano soltanto un nome letto e alla base non c’è alcuna trattativa o idea di mercato.

Insomma, dal mercato dei parametro zero qualcosa di buono resta ancora, ma chiaramente più passa il tempo e maggiori saranno le difficoltà di accaparrarsi l’attaccante giusto.