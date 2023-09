Livorno, Favarin vuole una squadra reattiva: "Con il Ponsacco dobbiamo partire subito forte"

Livorno, 22 settembre 2023 – Tutto pronto per la sfida di campionato tra Mobilieri Ponsacco e Unione Sportiva Livorno.

Gli amaranto, sabato 23 settembre alle 15, allo stadio Libero Masini di Santa Croce sull’Arno, cercheranno di allungare la striscia di risultati utili consecutivi proiettandosi nelle parti alte della classifica del girone E della Serie D.

A presentare la gara, come di consueto, mister Giancarlo Favarin : "Non dobbiamo sbagliare approccio, come sempre dobbiamo giocare con umiltà e soprattutto sacrificio – ha detto – I nostri avversari sono migliorati tantissimo tra la prima e seconda partita di campionato e sicuramente proveranno a vincerla".

Una squadra, quella amaranto, che, dopo il pareggio last minute contro il Grosseto, ha sicuramente acquisto fiducia e sicurezza nei propri mezzi: "Contro il Grosseto siamo partiti soft rispetto alle altre gare. Contro il Ponsacco sarà un derby difficile e duro. È complicata come partita, ma ovviamente come sempre giocheremo per vincere".

La gara contro il Grosseto, purtroppo, ha lasciato qualche strascico con alcuni giocatori che non saranno a disposizione della trasferta di oggi: "L’infortunio di Bartolini sembra meno grave del previsto ma ci vorrà almeno un mesetto per recuperare – ha detto – Per Mutton e Frati al massimo tre settimane per il completo recupero".

Per quanto riguarda i singoli e i titolari, invece, mister Giancarlo Favarin ha già scelto praticamente gran parte della squadra confermando il solito 4-3-1-2: "Caponi e Luci sono i più indiziati per sostituire Bartolini, anche se mi riserverò la scelta soltanto all’ultimo momento. Entrambi stanno bene fisicamente e sono pronti per giocare. Cori? L’esordio gli farà bene".

Infine, una piccola e ultima parentesi su un eventuale ultimo arrivo per sopperire alle assenze: "I tanti infortuni ci costringono a buttarci nuovamente sul mercato? Non penso proprio, abbiamo già fatto tanto nelle scorse settimane - ha concluso Favarin – Inoltre chiunque verrebbe non sarebbe pronto atleticamente e ci metterebbe tanto tempo per tornare in forma".

Le probabili formazioni

MOBILIERI PONSACCO (4-3-1-2): Fontanelli; Fasciana, Bardini, De Vito, Nannetti; Remedi, Milli, Fratini; Regoli; Panattoni, Nieri. All.: Caramelli.

US LIVORNO 1915 (4-3-1-2): Biagini; Nizzoli, Ronchi, Brenna, Brisciani; Bellini, Caponi, Nardi; Cesarini; Giordani, Cori. All.: Favarin.

di Filippo Ciapini