Livorno, il mercato non decolla. Troppe partenze e pochi arrivi

Livorno, 5 luglio 2023 – Qualcuno batta un colpo. A oggi poche cose si stanno muovendo nel mercato dell’US Livorno 1915. E soltanto il mercato in uscita.

Circa il 90% della squadra dello scorso anno è smantellata con gli ultimi addii di Neri e Benassi che si sono aggiunti al resto della squadra. Gli unici movimenti in entrata sono quelli di Fissore e Bartolini. Oggettivamente troppo poco considerando la volontà del patron amaranto di partire per tempo.

A pochi giorni dall’inizio della stagione, qualcosa manca. Sempre sul fronte delle uscite poi, anche a livello dirigenziale, si sono registrati i saluti di tanti storici membri dello staff sia tecnico che dirigenziale. Dal direttore generale ai magazzinieri, passando per la segreteria, medici e massaggiatori.

Insomma, una vera e propria rivoluzione da parte del presidente Esciua che sembra voler ripartire da zero e costruire il nuovo US Livorno dalle fondamenta. Chiaramente però tutta questa attesa e, soprattutto, il silenzio per quanto riguarda gli acquisti, preoccupa non poco l’ambiente amaranto con i tifosi che chiedono a gran voce l’annuncio dei primi colpi di mercato.

Probabilmente il prossimo a essere tesserato potrebbe essere il centrocampista classe 1994 Giuseppe Palma, proveniente dalla Cavese, così come il capitolo che riguarda gli under con un portiere e un laterale destro che dovrebbero arrivare a brevissimo.

Sicuramente però i tifosi amaranto, visto anche il movimento delle possibili concorrenti (su tutte Grosseto, San Donato Tavernelle e Follonica Gavorrano), non vedono l’ora di conoscere i cosiddetti colpi chiamati "da fuori categoria" che permetterebbero alla squadra amaranto di giocarsi le proprie chance per la vittoria del campionato.

Al momento però tutto tace anche se resta la piena fiducia nei confronti del presidente Joel Esciua che sembra aver programmato nei minimi dettagli ogni singola operazione. Qualcuno però, come abbiamo detto a inizio articolo, deve battere un colpo. E anche bello forte.