Livorno, occhi puntati su Stefano D’Agostino

Livorno, 6 luglio 2023 – Svelato il motivo per cui, almeno per il momento, le ufficialità sui prossimi acquisti dell’Unione Sportiva Livorno 1915 tardano ad arrivare.

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito infatti la Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato lo slittamento dell’apertura dei tesseramenti che dal 5 luglio è passato a lunedì 10 luglio.

Questo il comunicato: "Con la presente si informa che sono ancora in atto importanti attività di implementazione del portale società Lnd finalizzate a recepire le complesse variazioni normative recentemente pubblicate dalla Figc. Pertanto, per la necessaria finalità di erogare un servizio puntuale e rispondente al nuovo disposto normativo, si rende necessario slittare l’apertura delle attività di tesseramento dei calciatori e delle calciatrici dilettanti al 10 luglio 2023. Ricordiamo all’utenza che sono comunque disponibili tutte le funzioni di iscrizione ai campionati, le liste di svincolo ed il tesseramento del settore giovanile scolastico".

Intanto però le trattative vanno avanti e il direttore sportivo Raffaele Pinzani sembrerebbe aver messo gli occhi su un top di categoria. Si tratta di Stefano D’Agostino (clicca qui), trequartista in uscita dalla Paganese che la scorsa stagione ha messo ha referto ben 15 gol e 21. Numero da capogiro per il 31enne che è assolutamente uno dei profili più ambiti di tutta la Serie D. Su di lui infatti gravita la concorrenza di Piacenza, Trapani e Casertana. Non sappiamo se sia solo un interessamento oppure l’oggetto dei desideri del presidente Joel Esciua, ma sicuramente l’arrivo di un calciatore in grado di mettere lo zampino in 36 delle 59 reti totali della Paganese lo scorso anno rappresenterebbe davvero il colpo dell’anno. Prosegue poi la ricerca di un portiere e un laterale destro under che, però, dopo qualche difficoltà dovrebbero essere stati individuati e pronti per essere tesserati.

Filippo Ciapini