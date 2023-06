Livorno, settimana calda: comincia il mercato

Livorno, 12 giugno 2023 – Settimana caldissima per le sorti dell’Unione Sportiva Livorno che da domani avrà un quadro decisamente più chiaro dal punto di vista dirigenziale e tecnico.

Attesa per oltre un mese, nella mattinata di martedì 13 giugno il presidente Joel Esciua ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale la presentazione di tutto lo staff cui affiderà calciomercato e panchina amaranto.

Se per quanto riguarda il direttore sportivo non sembrano esserci dubbi, con Antonio Obbedio favoritissimo e praticamente già uomo-mercato amaranto, resta qualche dubbio su chi sarà il nuovo allenatore.

Al momento infatti la corsa a due è tra Marco Gaburro e l’outsider Andrea Dossena, già insieme a Obbedio nell’ultima stagione a Renate. Sfumato definitivamente Luca Tabbiani che ha accettato la panchina del Catania.

Entrambi i due nomi comunque rappresenterebbero sicuramente ottimi profili, visto che il primo arriva da un campionato vinto in Serie D e una grande stagione in Serie C; l’altro invece, oltre all’innegabile ed evidente passato da grande calciatore, ha centrato i playoff con le pantere.

Insomma, al momento l’unica certezza sembra essere il direttore sportivo con il presidente Joel Esciua che ha puntato forte su un uomo di esperienza, competenza e voglia di far tornare grande una squadra ambiziosa e storica. Antonio Obbedio dovrà lavorare fin da subito per assicurarsi calciatori in grado di fare la differenza e spostare gli equilibri delle partite. Le avversarie amaranto, su tutte il Grosseto, si stanno già rinforzando.

Filippo Ciapini