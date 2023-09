Pielle, massima concentrazione su Rieti. Si gioca la semifinale di Supercoppa

Livorno, 22 settembre 2023 – E’ tutto pronto. L’attesa per le Final Four di Supercoppa è terminata e la Pielle fa sul serio.

La truppa allenata da coach Marco Cardani è pronta sabato pomeriggio a scendere in campo per giocarsi la finale. Ma prima c’è un avversario (tosto, tostissimo) da battere in semifinale come la Npc Rieti.

Palla a due fissata alle ore 18.30 al PalaTerme di Montecatini, la ‘casa’ della Supercoppa 2023 scelta per le migliori 4 squadre di A2 e B1. C

ome arriva la Caffè Toscano al primo (potenziale) obiettivo di stagione? Col vento in poppa, grazie ai successi (ampi e meritati, per quanto espresso sul parquet) contro Libertas, Herons, e Piacenza. I ragazzi di Cardani sono freschi, corrono, attaccano, penetrano, si cercano, con la palla che viaggia veloce. E soprattutto difendono. Tutti, nessuno escluso. Un quintetto duttile e dinamico, quindi, quello dell’argentino Chiarini e compagni.

La riprova? "In tre partite - ha detto Cardani nei giorni scorsi - abbiamo affrontato 3 tipi diversi di difesa sui nostri pico’n roll, praticamente tutto il campionario possibile. Lo abbiamo fatto direi discretamente bene, riuscendo a mantenere buone percentuali in attacco".

Certo è che le squadre con cui la PL condivide il tabellone sono delle vere e proprie corazzate. Non resta quindi che spostare il focus sull’avversario di questo pomeriggio: la Npc Rieti allenata da coach Ponticiello. Addirittura, fino a qualche settimana fa c’è chi la considerava squadra ancora sotto choc per la retrocessione dalla A2. I risultati e le prestazioni di questo precampionato hanno smentito i più scettici.

Rieti sa giocare a pallacanestro, e l’armata di Ponticiello può contare, tra i tanti, su un giocatore noto a Livorno e ai cugini PL della Libertas esploso così, all’improvviso: Pietro Agostini, il ‘Vikingo’. Il pivot, tesserato lo scorso marzo dalla LL, ha fatto tanta panchina con Andreazza, ma da quando è arrivato a Rieti viaggia a 17 punti di media tra primo turno, ottavi e quarti di Supercoppa disputati, con fisicità e rimbalzi da centro dominante sotto l’arco. I suoi centimetri e la voglia di rivalsa dopo mesi senza giocare potrebbero creare problemi ai giocatori biancoblù.

E’ però una semifinale, quindi l’aspetto della motivazione, concentrazione non dovrebbe essere in discussione in termini di approccio alla gara per la PL. Non ci resta che goderci lo spettacolo del basket che conta e che ha visto (comunque vada) la PL protagonista indiscussa di questa pre season. A darle manforte, è previsto l’esodo di tifosi piellini al PalaTerme; anche perché, in questo caso, la vicinanza aiuta: soltanto 40 minuti di strada.

di Francesco Ingardia