Piombino-Libertas, che sfida! E la Pielle cerca il riscatto con il Borgomanero al PalaMacchia

Livorno, 15 aprile 2023 – E’ senz’ombra di dubbio il big match della 27esima giornata del campionato dei Serie B, la partita di domenica alle 18 al Palatenda di Piombino tra Basket Golfo Solbat e Libertas. Prima contro terza, all’insegna di un derby tutto toscano. Per i ragazzi di Andreazza si tratta dell’ennesimo bivio, dell’ennesima sfida d’alta quota, che se vinta che può valere una stagione, contro una Solbat, corazzata vera, definita ai microfoni de La Nazione e Il Telegrafo come la squadra che "sta giocando la più bella pallacanestro del girone".

E come dargli torto. Da inizio 2023 la squadra di ha vinto 10 delle 13 partite del girone, maturando solo una sconfitta netta a fine gennaio contro Legnano (95-75) e poi due di misura contro i cugini-rivali della Pielle (72-74) e contro Herons (83-80). Il resto dominio assoluto scalando la classifica del girone turno dopo turno, con tanta intensità e bel gioco, e un attacco dalle percentuali davvero di riferimento per la categoria. Tra le altre cose, va detto che più di tutte Piombino ha approfittato dello scivolone inaspettato di Vigevano contro Borgomanero nel recupero della 26esima, portandosi al terzo posto, agganciando proprio i Lomellini a quota 38 punti, e a sole due lunghezze dalla Pielle e a -4 dalla Libertas.

Lato Basket Piombino Golfo, piegare la Libertas vorrebbe dire candidarsi prepotentemente come protagonista indiscussa nei playoff, sognando il salto di categoria o nella peggiore delle ipotesi, l’accesso diretto nella Serie B d’Eccellenza o B1 che dir si voglia. Una cosa è certa, lo spettacolo è assicurato, per una partita che può anche giocarsi punto su punto e decidersi sui singoli episodi. A spuntarla, in un match delicato come questo, sarà solo la squadra con i nervi e i polsi più saldi dell’altra.

Sponda Pielle

La Pielle a canestro (Foto Novi)

La Pielle torna al basket giocato dopo la pausa pasquale e lo fa domenica 16 aprile alle ore 18 sfidando Borgomanero al PalaMacchia. L’imperativo per Cardani e i suoi è ritrovare la vittoria, possibilmente attraverso il bel gioco, per scrollarsi di dosso le tossine del derby del 5 aprile. Più di tutto conterà il carattere e la personalità di Lenti e compagni, nel voler tenere ben salde in mano le redini del gioco sin dai primi possessi.

Coach Cardani per l’occasione ritrova finalmente capitan Piazza, che torna al basket giocato dopo un lungo stop causato da un doppio problema muscolare. Per questo finale, con 4 partite (compresa questa) al termine della stagione regolare, potrebbero rivelarsi determinanti le giocate e le geometrie di un play maturo e esperto come Piazza. Ma non sarà una partita facile quella di oggi. Non deve ingannare la posizione in classifica di College Basket, 13esima, a quota 18 punti, con 9 vinte e ben 17 sconfitte. Questo perché la squadra di De Cerbo arriva a Livorno sulle ali dell’entusiasmo dopo aver battuto nel recupero della 26esima giornata la terza forza del girone, Vigevano.

I piemontesi sono squadra giovane, anzi giovanissima. Basti pensare che il roster, ad eccezione del sempreverde Daniele Benzoni (classe 1980 e autore di 34 dei 78 punti che hanno steso Vigevano), è composto da ragazzi dal 2002 in poi, quindi tutti appena ventenni. Proprio l’ac della PL Belletti, ha sottolineato le qualità degli avversari: «Borgomanero è una squadra atipica, atleticamente esuberante - ha detto in un video pubblicato sui canali social della società - fatta di giovani talenti. Motivo in più per non sottovalutarli. Anche perché giocare contro di noi rappresenta sicuramente una buona vetrina. Servirà un approccio duro e mirato a contenere sin da subito e quanto più possibile i loro lunghi, compreso l’espertissimo Benzoni che insieme a Loro aprono benissimo il campo». La Pielle deve fare la Pielle, cioè «vincere le ultime 4 partite - ha aggiunto Belletti -, pensando una partita alla volta. Adesso tocca a Borgomanero».

Francesco Ingardia