Tifoso colpisce giocatore ospite, squalificato il campo della Pielle. La società evita lo stop con una multa

Livorno, 14 settembre 2023 – L’episodio avvenuto durante la gara di Supercoppa, con un giocatore di Herons Montecatini colpito da un sostenitore livornese, costa una giornata di squalifica del campo alla Pielle. La stessa Pielle commuterà, come consentito dal regolamento, il provvedimento in una multa da 1.500 euro. Il giocatore ospite, l’argentino Adrian Chiera, "veniva a contatto con un sostenitore locale posto sul lato corto del campo, il quale colpiva lo stesso giocatore alla schiena".

Per queste ragioni, in base a al referto di gara, il giudice sportivo ha disposto una giornata di squalifica da scontare nel prossimo turno casalingo.

Un brutto episodio che comunque non può cancellare la prova sportiva della Pielle. La Caffè Toscano Pielle bissa il successo nel derby e regola, di fronte ad un Pala Macchia con quasi 2000 spettatori, la fortissima Fabo Herons Montecatini per 85-72. Quaranta minuti sporchi in via Allende, tant’è che nella prima fetta di gara prevalgono gli errori alle belle giocate, da entrambe le parti; la Pielle prova a scappare ma l’esperienza di Chiera e Arrigoni rintuzza qualsiasi tentativo di fuga (40-34 all’intervallo lungo).

Nella ripresa i livornesi aprono meglio il campo e trovano con maggiore continuità i lunghi,in particolare Giordano Pagani (15 punti e 6 rimbalzi). Per la Pielle, dunque, passaggio, ai quarti di finale di Supercoppa in programma domenica a Livorno contro la Bakery Piacenza (orario ufficioso 20.30).