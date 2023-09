Un Livorno stellare, Favarin è soddisfatto: "Grande partita, ma siamo soltanto all’inizio"

Livorno, 11 settembre 2023 – Una vittoria convincente e netta contro una squadra decisamente ostica e che sicuramente, a fine campionato, sarà tra le parti alte della classifica del girone E della Serie D (clicca qui).

Il 4 a 1 rifilato in trasferta dall’Unione Sportiva Livorno 1915 al Poggibonsi è stato una grande prova di maturità per gli amaranto che, pur rischiando qualcosa, hanno dominato per gran parte dei novanta minuti totali.

Tantissimi gli aspetti positivi a partire da un reparto avanzato che sembra aver trovato la quadra di gioco. Alessandro Cesarini e Giulio Giordani, insieme, si trovano a meraviglia e la partita di due giorni fa ne è stata la prova.

Una prova, quella generale dell’US Livorno che dà grande soddisfazione anche a mister Giancarlo Favarin: "Abbiamo fatto una grande partita, anche se nel primo tempo abbiamo sofferto un po’ troppo – ha detto l’allenatore amaranto – Dopo il loro goal abbiamo un po’ perso le misure però siamo stati bravi a ritrovare l’equilibrio. Non posso fare altro che complimentarmi con questi ragazzi per come hanno iniziato. Adesso serve tanta umiltà, è soltanto il primo tassello".

Chiaramente adesso l’attenzione è rivolta verso il big match di domenica 17 contro il Grosseto in quella che si preannuncia una sfida infuocata sia in campo che sugli spalti. A tenere il profilo basso però è lo stesso Giancarlo Favarin che ha parlato così dell’imminente gara: "Una partita che arriva troppo presto, vincere ci darà grande entusiasmo anche se, a prescindere da come finirà, non segnerà le sorti di questo campionato". Infine il mister dell’US Livorno ha aperto una piccola parentesi sulla duttilità della propria rosa: "Avere giocatori come Giordani e Bellini che possono ricoprire più ruoli per noi è un vantaggio – ha sottolineato – Ci permette di poter cambiare a gara in corso senza effettuare sostituzioni. Stiamo dando tutti il massimo, siamo prettamente una squadra offensiva e spesso ci troviamo in situazioni di uno contro uno perché siamo sbilanciati".

Insomma un allenatore soddisfatto di una squadra in saluta e pronta ad affrontare quella che è praticamente la sfida più importante della stagione. Ma la fiducia è tanta e questa squadra, se confermasse lo stato di forma attuale, non deve aver paura di niente e nessuno.

di Filippo Ciapini