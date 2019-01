Livorno, 25 gennaio 2019 - Annunciata da giorni, temuta in città e in pianura, la neve ha fatto il suo dovere in montagna, ovvero imbiancare le piste e rendere magico il paesaggio. Variabili gli accumuli di nuova neve fresca, si va infatti dai circa 20 centimetri dell'Appennno pistoiese, ai 30 della Garfagnana e Lunigiana, fino agli 80 centimetri caduti sull'Amiata.

Il weekend si annuncia dunque tra quelli da appuntare in agenda per gli appassionati della montagna: le stazioni si presentano con tutti gli impianti aperti e sono agibili anche le escursioni con le ciaspole e gli itinerari per lo sci nordico.

Da sottolineare in particolare: all'Abetone il collegamento sci ai piedi di tutto il Comprensorio, oltre che l'apertura delle seggiovie Tre Potenze e Regine/Selletta ; all'Amiata l'apertura da sabato di 10 piste su 12 ; in Garfagnana sarà tutto aperto, sia al Casone di Profecchia che a Careggine e saranno agibili gli itinerari per lo sci nordico al Passo Radici; confermata l'apertura totale delle stazioni della Doganaccia (Pistoia) e di Zeri in Lunigiana.

Abetone/Val di Luce

Altezza neve cm 20/70, impianti aperti 14/17. Aperti tutti i collegamenti sci ai piedi. Per sabato 26 gennaio confermata l'apertura della Seggiovia Tre Potenze in Val di Luce, della seggiovia Regine-Selletta con la pista Chierroni. e delle piste Coppi 1 e 2 al Pulicchio. Sono aperti gli Snowpark del Pulicchio e in zona Sprella in Val di Luce. Info aggiornamenti: multipassabetone.it

Amiata

Altezza neve cm 50/100. Impianti aperti oggi 4/8: sono le sciovie Jolly e Crocicchio e le seggiovie Macinaie e Cantore, per un totale di 8 piste su 12. Il 26 gennaio apertura anche delle Sciovie Asso di Fiori e Bellaria, per un totale di 6 impianti su 8 e di 10 piste su 12. Si sta lavorando per l'apertura delle piste di fondo. Info aggiornamenti: amiataneve.it

Doganaccia

Altezza neve cm. 30/60, impianti aperti 4/4. La sciovia Faggio di Maria è aperta fino alla stazione intermedia. Aperti i collegamenti sci ai piedi tra le piste: Campo scuola, Pista 1 e 2 e Faggio di Maria. Info: doganaccia2000.it

Garfagnana

Altezza neve cm 20/60, impianti aperti 5/5. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia e di Careggine. Aperte le piste da fondo del Passo delle Radici.

Lunigiana / Zeri

Altezza neve 20/50, impianti aperti 3/3. Da Lunedì 28 gennaio la stazione sarà aperta tutti i giorni. www.zumzeri.eu

Gli appuntamenti - Entra nel vivo, grazie alle nevicate, la stagione delle ciaspolate. In Garfagnana, tra l'Appennino e le Apuane, c'è un ricco programma per il week end : sabato 26 gennaio e domenica 27 si svolgerà infatti una tra le più suggestive ciaspolate della Garfagnana, organizzata dal Cai di Castelnuovo di Garfagnana. Partenza al tramonto del sabato per il «Giro del Diavolo» di San Pellegrino in Alpe e arrivo al Rifugio Burigone, con cena e pernottamento. La domenica si riparte per una nuova ciaspolata lungo uno dei sentieri del rifugio montano.

Sempre nel fine settimana ci sono le proposte delle guide escursionistiche di Wild trails: Sabato 26 Gennaio al Casone di Profecchia e domenica 27 al Passo Radici (www.guidewildtrails.com).

All'Abetone sabato 26 gennaio cena in baita Pulicchio e discesa a valle. Tutti i venerdì e sabato sera: Ciaspolata Notturna con partenza alle 20.30 (www.weloveabetone.it).

A Zeri sono riprese le ciaspolate nei boschi tutte le domeniche, con ritrovo al Rifugio alle 10. L'Attrezzatura è noleggiabile sul posto. Nel mese di febbraio sono in programma molte iniziative, tra cui numerose “giornate bianche” promosse dai vari istituti scolastici della zona. Il rifugio è aperto tutti i giorni, così come è possibile pernottare presso l’Albergo “Gran Baita Lunigiana” posizionato direttamente sulle piste (per informazioni: 0187 1981342).

Sull'Amiata proseguono le attività degli sci club locali ed è attivo il servizio di noleggio delle ciaspole. Alla Doganaccia il sabato sera confermato lo sci in notturna con orario 18/21.

