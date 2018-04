Cosa fare tra 25 aprile e 1 maggio in Toscana: escursioni, mostre e tanto altro / SFOGLIA

Isola di Capraia (Livorno) Primavera all'Isola di Capraia: è dedicata alle bellezze naturali dell'isola di fronte alle coste livornesi l'escursione organizzata per mercoledì 25 aprile da Toscana Trekking. Il ritrovo è al porto di Livorno mercoledì mattina alle 7.45. Per info e prenotazioni: 347/7922453.

Bagno a Ripoli (Fi) Prosegue fino al 28 aprile "In Fonte Veritas", la rassegna teatrale di Bagno a Ripoli. Tanti gli appuntamenti con compagnie che arrivano da ogni dove. L'appuntamento è tutti i giorni al Teatro "La Fonte". Informazioni e prenotazioni: tel. 3475572347 o 055-418084.

Firenze Tutto dedicato a Vivaldi è il concerto che i Solisti di Toscana Classica presentano mercoledì 25 aprile all’Auditorium Fcrf di Firenze (ore 21 - via Folco Portinari 5/r) nell’ambito dei Mercoledì Musicali della Fondazione CR Firenze. L’ensemble allinea giovani talenti della classica, non solo italiana: Daria Nechaeva ed Emanuele Brilli ai violini, Davide Guerrieri all’oboe, Riccardo Rinaldi al fagotti, Raffaele Chieli e Maria Rossi alle trombe. E’ previsto un biglietto simbolico di 5 euro (consigliata la prenotazione al numero 055.538.4001 o via mail a ricevimento@entecarifirenze.it, dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio).

Chianciano Terme (Siena) Si inaugura mercoledì 25 aprile 2018 alle 16 a Chianciano Terme, a Villa Simoneschi, la mostra fotografica “Sette stagioni, uno Zaino e tanta provvidenza, così ho attraversato l’Europa” a cura di Francisco Sancho, spagnolo di origine e vicentino d’adozione, che ha fatto del pellegrinaggio la sua espressione di vita cristiana. In esposizione a Villa Simoneschi ci saranno 80 fotografie in grande formato. Per maggiori informazioni: www.boanerges.es e Fb: settestagioniunozainoetantaprovvidenza.

Castelnuovo Berardenga (Siena) Mercoledì 25 aprile sarà Castelnuovo Berardenga a ospitare le celebrazioni del 73esimo anniversario della Liberazione coinvolgendo anche gli altri tre Comuni del Chianti senese: Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti e Radda in Chianti. Nel giorno delle celebrazioni dedicate alla lotta partigiana, Castelnuovo renderà omaggio anche ai martiri della strage civile di Palazzaccio, avvenuta il 4 luglio 1944 nella località castelnovina e costata la vita a nove donne e bambini. Inizio delle cerimonie alle 9.15.

Bagno Vignoni (Siena) A partire dal 29 aprile 2018, Bagno Vignoni, storico borgo termale della Val d’Orcia, ospiterà per due mesi un’installazione site specific, intitolata Ninfea, creata in esclusiva dall’artista Simone Lingua, nome emergente dell’arte cinetica e optical, per la vasca della piazza delle sorgenti. Lunga 49 metri, larga 24 metri e profonda 95 cm, essa domina la piazza del piccolo centro, raccogliendo al suo interno le acque della sorgente termale, le cui esalazioni generano una dimensione sospesa e allucinata, quasi metafisica.

Rapolano (Siena) Nel giorno del 73esimo anniversario della Liberazione, mercoledì 25 aprile, Rapolano Terme saluterà il nuovo volto del Monumento ai Caduti in piazzale della Repubblica. Il monumento si presenterà restaurato, per la prima volta dalla sua realizzazione, con un intervento che ha valorizzato la struttura in travertino, proveniente dal territorio, e le lettere in bronzo che rendono omaggio ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Le celebrazioni si apriranno alle ore 10 con il ritrovo e la partenza da piazzale della Repubblica. Alle 11, da piazza Matteotti, partirà anche un corteo per la deposizione di corone alla lapide che si trova al Comune di Rapolano, al Monumento ai Caduti in Piazzale della Repubblica e al Monumento della Resistenza in località I Piani. Alle 13 pranzo nella sala del Teatro del Popolo mentre alle 16 merenda in località I Piani. Per prenotazioni e informazioni sul pranzo, è possibile contattare il numero 0577-724002.

Firenze Alexander Calder e Spoleto. Una passione reciproca raccontata da una mostra preziosa ed inedita che porta a Firenze, nelle sale espositive di Palazzo Medici Riccardi dal 28 aprile al 29 luglio 2018, uno dei più grandi scultori del Novecento attraverso l’intreccio affascinante tra alcuni capolavori dell’artista e la storia di una città votata all’arte quale fu, ed è, Spoleto. L’esposizione, prodotta e organizzata dall’Associazione Culturale MetaMorfosi, curata da Gianluca Marziani, direttore artistico di Palazzo Collicola Arti Visive di Spoleto, e patrocinata dalla Città Metropolitana di Firenze che la ospita nella sua sede, verrà presentata e inaugurata venerdì 27 aprile, alle ore 11.30, nel Museo Mediceo di Palazzo Medici Riccardi (con ingresso da via Cavour 1 solo per l'inaugurazione. Per la mostra, l'ingresso è dal civico 3). Orario mostra: 9-19, chiuso il mercoledì.

Montespertoli (Fi) Sabato 28 aprile 2018 alle 16.30, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Domenico Pierini (foto) suona a Montespertoli, all’Auditorium “I lecci” (via Lucardese 74). In programma, di Antonio Vivaldi “Le quattro stagioni” e di Wolfgang Amadeus Mozart il “Divertimento per archi k 136 in re maggiore”. I biglietti per il concerto saranno distribuiti gratuitamente all’ingresso della Chiesa. Biglietti distribuiti gratuitamente all’ingresso della sala

Monsummano Terme (Pistoia) Terminano i Pomeriggi con l'arte, il ciclo di incontri che il Museo di arte contemporanea e del Novecento di Monsummano Terme propone per il mese di aprile nelle giornate di giovedì. L'ultimo incontro gratuito dal titolo “Abstract-art. I maestri” Linee, forme e colori, a cura e con Silvia Di Paolo, si terrà giovedì 26 aprile alle ore 17,30 al Museo di arte contemporanea e del Novecento. Una parentesi per conoscere i maestri "pionieri" dell'astrattismo, fra i quali Ferdinando Chevrier. Obbligatoria la prenotazione: 0572/952140 e 366 5363331. (Nella foto, un'opera di Chevrier).

Firenze A Rifredi (Firenze) si festeggia la Liberazione con il concerto de La Nuova Pippolese: formazione musicale nata all’interno de La Scena Muta, un attivo network di musicisti fiorentini, dove mandolini, chitarre ed ukulele accompagnano i canti della tradizione fiorentina, e diventano gli strumenti per una riscoperta della fiorentinità e del ruolo aggregativo della musica. L'appuntamento è per il primo pomeriggio del 25 aprile (alle 15 circa) al Circolo Culturale Urbano di Rifredi (Via Panciatichi 16, Firenze).

Monteriggioni (Siena) Una giornata di vita quotidiana nel Medioevo e una passeggiata nella storia, lungo la Via Francigena, per rivivere il passato fra personaggi e tradizioni dell’epoca. Il doppio appuntamento è in programma a Monteriggioni mercoledì 25 aprile con la Festa della Primavera ospitata nel Castello e domenica 29 aprile con la Passeggiata nella Storia da Abbadia Isola a Monteriggioni lungo la Via Francigena. Per partecipare alla Passeggiata nella Storia da Abbadia Isola a Monteriggioni è richiesta l’iscrizione entro le ore 17 di sabato 28 aprile, contattando l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 oppure all’indirizzo e-mail info@monteriggioniturismo.it.

Firenze Il documentario Il Patto della Montagna, di Manuele Cecconello e Maurizio Pallegrini, coprodotto da Jean Vigo Italia e VideoAstolfoSullaLuna, sarà presentato al Cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r) in occasione della Festa della Liberazione, mercoledì 25 aprile, alle 19.30, alla presenza degli autori. Il film sarà poi replicato fino al 27 aprile. Il film racconta di un evento cruciale, anche se misconosciuto, della storia italiana del Novecento: nel 1944, a Biella, in un periodo di guerra civile tra la Resistenza e i fascisti che facevano capo alla Repubblica di Salò, imprenditori, operai e partigiani firmarono un accordo che permetteva di mantenere attive le fabbriche tessili e di migliorarne le condizioni di lavoro degli operai. Nello specifico si sancivano “aumenti salariali e la garanzia del salario anche quando l’attività doveva essere sospesa per ragioni eccezionali (...) una riduzione delle ore di lavoro, che passarono da 48 a 40” e soprattutto si stabiliva “la parità di retribuzione tra uomo e donna”.

Borgo San Lorenzo Inizieranno alle 9,30 con la Santa Messa le iniziative del 25 Aprile a Borgo San Lorenzo che ricorderanno il 73esimo anniversario della liberazione. La celebrazione in suffragio dei caduti è prevista presso la Pieve di San Lorenzo. A seguire si terrà la partenza del corteo per la deposizione delle corone di alloro al Monumento ai Caduti, alla Cappella Ossario Partigiani, al Monumento alle Vittime civili di tutte le guerre e al Monumento alla Resistenza. La chiusura sarà affidata alla celebrazione ufficiale, prevista per le 11 davanti al Palazzo Municipale che vedrà la partecipazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e degli alunni che hanno preso parte alla visita, promossa da ANPI, alle Fosse Ardeatini e al Senato della Repubblica per i 70 anni della Costituzione.

Marina di Pisa "Circo in piazza" è il nome della manifestazione che, sabato 28 aprile, permetterà a tutti di avvicinarsi all'arte circense e sperimentare alcuni numeri. L'appuntamento è a partire dalle 15.45. Alle 18 ci sarà un vero spettacolo circense. L'iniziativa è gratuita.

Sovigliana (Vinci, Fi) Torna domenica 29 aprile a Sovigliana di Vinci "Viale in Festa", una giornata di shopping all'aperto dalla mattina al tramonto con tanti banchi diversi. L'appuntamento è in viale Togliatti (Nella foto, un momento dell'edizione 2017).