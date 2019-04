Livorno, 22 aprile 2019 - Dal 25 aprile al 1° maggio con un bel weekend nel mezzo. Sia per chi prende qualche giorni di riposo che per chi ha solo qualche ora a disposizione, ecco una carrellata di eventi in Toscana.

Per segnalare un evento: online@lanazione.net

FIRENZE - Tradizionale appuntamento alla Fortezza Da Basso con la Mostra internazionale dell'Artigianato (24-aprile-1°maggio) dalle 10 alle 20. Artigianato, cibo di strada, mostre, musica: un evento tradizionale ma completamente rinnovato. Un altro evento tradizionale è quello organizzato dalla Società Toscana di Orticultura che dal 25 aprile al 1° maggio al Giardino dell’Orticoltura porta la mostra mercato primaverile di piante e fiori. A ingresso gratuito, la mostra ospita una sessantina di espositori tra florovivaisti toscani e non. Orario 9-19.30.

In piazza dei Ciompi sabato 27 e domenica 28 (come ogni quarto weekend del mese, eccetto maggio, agosto e dicembre) appuntamento con “Fumetti e Dischi”, fiera organizzata da Confesercenti Firenze insieme all’associazione Fumetti e Dintorni. In esposizione fumetti, dischi, giochi e giocattoli, abbigliamento e vintage.

Mercoledì 1 maggio dalle 8 alle 20 Fiera al Parco delle Cascine (zona area mercato del martedì) organizzata da Fivag Cisl Firenze.

Fino a domenica 28 aprile in piazza Santissima Annunziata il mercatino francese Belle Époque. Tutti i giorni 10-23.

PROVINCIA DI FIRENZE - Il 1° maggio a Scarperia la 28esima edizione della Magnalonga, la ormai celebre passeggiata nel verde (senza competizione) con le specialità enogastronomiche del Mugello. Il percorso su due itinerari: uno medio (11 km circa) e uno più impegnativo (21 km circa). Sul percorso i punti ristoro con prodotti del Mugello e della Val di Sieve, accompagnati da vini del Chianti Rufina e Pomino. Al termine della passeggiata pranzo/merenda che concluderà la camminata presso la sede del Gs Scarperia 1920.

A Greve in Chianti 38esima edizione della sagra del cinghiale organizzata dal Circolo Arci di Chiocchio: appuntamento dal 24 al 28 aprile, il 30 aprile, il 1° maggio, e dal 3 al 5 maggio. Nel menù piatti a base di cinghiale cacciato nel Chianti. Prenotazioni 338/8553822 – 055/8572319.

A Panzano in Chianti tradizionale Festa della Stagion Bona il 25 aprile. Stand gastronomici fin dal mattino, nel pomeriggio (intorno alle 16) corteo storico fino alla piazza del Castello: qui si tiene la rievocazione del processo a Carlo de’ Gherardini e la ormai storica impiccagione. Al termine, musiche e balli fino a dopo cena, giochi e spettacoli per bambini, fino ai fuochi d’artificio.

A Pelago la Sms Croce Azzurra Pontassieve, sezione di Pelago, organizza nei giorni 25 aprile (12,30 e 19), 27 aprile (alle 19) e 28 aprile (alle 12,30) la Raviolata alla Casa del Popolo di Pelago. Prenotazioni: 055.8326051 – 055.8326161 – 055.8326015.

A Fiesole dal 25 al 28 aprile e dal 2 al 5 maggio alla Casa del Popolo sagra dei sapori toscani. Appuntamento tutte le sere dalle 19.30. Info 055/597002.

Domenica 28 a Fiesole in piazza dei Mezzadri (Caldine) organizzato dal Vespa Club Fiesole, si svolgerà un raduno dal titolo “Le Incomprese”, dedicato a tutti i modelli della Piaggio prodotti in pochi esemplari o che alla loro presentazione hanno riscosso poco successo ma che oggi sono diventati oggetti del desiderio di appassionati e collezionisti del marchio della Vespa. Il ritrovo è in piazza dei Mezzadri alle Caldine dalle 8, seguirà giro turistico e pranzo con premiazioni. Info: www.vespaclubfiesole.org - 3384442500.

A Certaldo la Sagra del cinghiale al Centro Polivalente Caponnetto. Orari: 27 aprile (alle 12 e alle 20, domenica 28 alle 12 e alle 20, martedì 30 alle 20, mercoledì 1 maggio alle 12 e alle 20, venerdì 3 alle 20, sabato 4 alle 12 e alle 20, domenica 5 alle 12 e alle 20, venerdì 10 alle 20, sabato 11 alle 12 e alle 20, domenica 12 alle 12 e alle 20).

A San Casciano, al circolo Arci della Romola, sabato 27 aprile torna il RockBirra Fest. Pizza, birra (dalle 19,30) e tanta musica (dalle 22).

Domenica 28 aprile a Mercatale Val di Pesa festa dei confetti che vede una folta fiera di merci varie in centro con tanta musica folcloristica. Non mancano stand gastronomici con i prodotti tipici quali salumi, formaggi, vini e cenci. In contemporanea si svolge Mercantico.

A Borgo San Lorenzo nei giorni 1° maggio, 3, 4 e 5, e 10, 11 e 12 maggio, al Foro Boario c'è la sagra delle ficattole (pasta fritta da mangiare così com'è oppure con affettati e formaggi). Appuntamento tutti i giorni a cena, festivi e domenica anche a pranzo.

A Fucecchio il 25 aprile la Fiera del Gusto con decine di espositori che proporranno i principali prodotti gastronomici. Dalle 9 alle 19.30, ingresso libero.

A Lastra a Signa il 25 aprile sia Lastra antica, con il mercato dell’antiquariato, sia Lastra a Signa in festa, con tanti eventi: via XXIV Maggio: Raduno “MotoClub Tartaruga”, fino alle 11. A Porta Fiorentina gincana “alla meno”, sfida su pedali aperta a tutti per completare il percorso... nel maggior tempo possibile. In via XXIV Maggio slargo mura: campo da basket “Decathlon” giornata di mini tornei e svago all’aria aperta con “Team Nova”. Via Primo Maggio e dintorni: Street food, mercato e punto ristoro “La Lanterna”. Via Turati: Intrattenimenti e giochi per bambini. Via Turati e Via Rosselli: mercatino di prodotti tipici e artigianato. Esposizione di Harley Davison del gruppo “Iron Fist Bikers” ed esibizione sonora per le vie della città della banda di Malmantile.

A Scandicci Vetrina Antiquaria, mercatino dell’antiquariato che si tiene ogni ultima domenica del mese, in piazza Matteotti dalle 8.30 alle 19.30 di domenica 28 aprile.

AREZZO - Dal 26 aprile al 1° maggio (riposo il 29) a Penna, frazione di Terranuova Bracciolini, la sagra del fagiolo zolfino.

Dal 25 aprile al 1° maggio ad Anghiari mostra mercato dell’artigianato della Valtiberina, giunta alla 44esima edizione. Orari: prefestivi e festivi 10-19.30; feriale 10-13 e 15.19.30.

Torna il Mercatino delle Pulci di Arezzo ad Arezzo Fiere e Congressi con 700 espositori tra svuotasoffitte, handmade, collezionisti, riparazioni, stoccaggi e rimanenze negozi usato e vintage.

GROSSETO - Dal 25 al 28 aprile a Grosseto Fiere, in località Braccagni, torna la Fiera del Madonnino, fiera dell’agricoltura toscana per antonomasia. Venticinque gli eventi dedicati all’agricoltura, sessantamila i metri quadri di esposizione e cinquemila metri quadri destinati agli eventi. All'interno della fiera, la Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Chianina, la "Vita In Campagna" (con tre aree didattiche ricavate all’interno di una grande area espositiva dedicata al vivaismo), la Fattoria Didattica .Orario: tutti i giorni 9-18.

LIVORNO - Dal 25 al 28 aprile al Castello Pasquini di Castiglioncello Foodies Festival, dallo street food alle birre artigianali. A Livorno dal 25 al 28 aprile, tutti i giorni dalle 10 alle 24, appuntamento in piazza XX Settembre con lo street food firmato Fiesta Loca. Protagonista è la cucina di strada internazionale; sono previste inoltre esibizione di artisti di strada.

A Cecina, Spazio con Cecina Antiqua, mercatino dell’antiquariato che si tiene ogni ultima domenica del mese, dalle 17.30 alle 24, in piazza Guerrazzi e corso Matteotti.

Rovistando in Soffitta di Piombino è un mercato dell’artigianato e dell’antiquariato che si tiene ogni quarta domenica del mese, dalle 18 alle 24, in piazza della Costituzione.

Mercoledì 1° maggio terza edizione della sCampigliata a Campiglia Marittima, nei boschi di Montecalvi e nel Parco Arcominerario di San Silvestro: trekking enogastronomico per tutta la famiglia su percorsi da 10 e da 16 km, studiati e adatti sia per i principianti che per i camminatori esperti. Sette in tutto le stazioni del gusto, gli stand gastronomici allestiti lungo il percorso, con una tappa anche nel centro storico del borgo medievale di Campiglia Marittima.

LUCCA - Domenica 28 aprile la Marcia delle Ville a Marlia, una bella gara podistica. Info su www.marciadelleville.it.

A Viareggio il "Tarlo al Mare" è il mercatino dell’antiquariato di Viareggio e si tiene il quarto e quinto weekend di ogni mese. L’appuntamento è sulla Terrazza della Repubblica, dalle 9 alle 20.

Dal 28 aprile al 1° maggio a Tonfano la 33esima edizione di Marina in Fiore.

MASSA - CARRARA - Domenica 28 aprile in centro storico a Massa "Massa in Fiore", esposizione e vendita di piante e fiori .

Dal 25 aprile al 1 maggio al Carrarafiere di Marina di Carrara "TuttoCasa", mostra-mercato dell’arredamento per la casa.

PISA - Domenica 28 per il Pisa Jazz tre eventi: al Teatro Sant’Andrea, alle 18, "Amedeo Verniani – Due"’ con Emanuele Parrini (violino), Tony Cattano (trombone), Joseph Nowell (piano), Amedeo Verniani (contrabbasso), Pierluigi Foschi (batteria). Al SottoBoscoLibriCafé, alle 19.30 ‘Quartetto Estemporaneo’ con Emanuele Parrini (violino), Tony Cattano (trombone), Silvia Bolognesi (contrabbasso), Stefano Tamborrino (batteria). Di nuovo al teatro Sant’Andrea, alle 21.30, ‘Alessandro Giachero – Sonoria / Antonello Salis e Silvia Bolognesi’ con Alessandro Giachero (piano), Cosimo Fiaschi (sax soprano), Emanuele Guadagno (chitarra), Nicholas Ramondino (batteria, live electronics). Orchestra Laboratorio diretta da Silvia Bolognesi, Alessandro Giachero, Antonello Salis, Stefano Tamborrino.

A Palazzo Blu prosegue la mostra "Explore. Sulla Luna e oltre".

A Volterra dal 25 al 28 aprile Street Food Festival, dalle 10 alle 23. Sempre a Volterra il 1° maggio Effetto Trippa, giornata dedicata alla trippa e non solo.

PISTOIA - Il 24 aprile al teatro Verdi di Montecatini Terme "The Beatles Musical Show". A Cutigliano, in piazza Catilina, sabato 27 birra artigianale e musica a cura della Pro Loco.

PRATO - In piazza San Francesco il 27 e 28 aprile mostra mercato di piccolo antiquariato. Domenica 28 al teatro Politeama il grande Tito Stagno rievoca lo sbarco sulla luna. Ingresso gratuito ma con biglietto da ritirare prima dell'evento: info allo 0574.603758.

A Poggio a Caiano si celebra il 25 aprile con il "Cammino della Costituzione italiana", un suggestivo itinerario che si snoda attraverso i prima 12 articoli della Carta Costituzionale, disseminati nel primo tratto dello storico percorso dell'Ertona che va dal portale del Parco del Bargo alla Chiesa di Bonistallo. Il ritrovo è fissato alle ore 16 di giovedì di fronte all'ingresso del parco.

SIENA - Dal 25 al 28 aprile a San Quirico d’Orcia ci sarà Orcia Wine Festival, mostra mercato dei vini della Val d’Orcia organizzata dal comune nelle sale di Palazzo Chigi.

Domenica 28 aprile a Sinalunga 51a edizione della sagra del ciambellino di Rigomagno a partire dalle 9.30.

Dal 23 al 25 aprile a Cetona 24esima edizione di Cetona in fiore, mostra mercato di piante e fiori.