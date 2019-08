Livorno, 21 agosto 2019 - Non penserete mica che con Ferragosto le sagre in Toscana siano finite? Questa terra è la regina delle feste paesane, anzi più che paesane: spesso sono quasi di quartiere, così nello stesso comune (pur se piccolo) di appuntamenti ce ne sono anche più d'uno e in contemporanea. E non dimentichiamo che anche settembre sarà un periodo ottimo per le sagre, con i prodotti tipici a cavallo tra l'estate e l'autunno.

Comunque, ecco provincia per provincia gli appuntamenti in Toscana da qui alla fine di agosto.

FIRENZE

A Pelago nei giorni 24-25 agosto, 31 agosto e 1 settembre c'è la Sagra del tortello, della salsiccia e del bardiccio. Per chi non lo conoscesse, il bardiccio è un insaccato tipico della zona, detto anche salsiccia matta, fatto con le parti meno nobili e più sanguigne del maiale. Ci saranno anche altre specialità toscane (sughi, arrosti, brace, fagioli all'uccelletto). La sagra si tiene al campo sportivo di Bardiglioni a cena dalle 19 e la domenica anche a pranzo dalle 12. Aperta anche in caso di pioggia (spazio al coperto).

A Pietramala, frazione di Firenzuola, solo il giorno sabato 24 agosto si tiene la 16esima edizione della Sagra della Polenta. Nel fresco dell'Alto Mugello, la polenta ci sta bene anche ad agosto. Aperta a cena dalle 19 in poi. Non manca la musica dal vivo.

Sempre a Firenzuola alla locale società sportiva spazio alla sesta edizione della Sagra del Tortello firenzuolino, aperta a cena dalle 19 e la domenica anche a pranzo dalle 12 nei giorni di sabato 24 e domenica 25 agosto. La sera musica dal vivo e ballo liscio. Insieme ai tortelli non mancheranno specialità toscane.

A Vaglia il 30 e 31 agosto e il 1° settembre Festa della mora, del bosco e dei suoi frutti. Una tre-giorni dedicata ai frutti del bosco, aperti a pranzo e cena (il venerdì solo cena). Ci saranno anche mercatini, animazione e musica dal vivo.

Nell'antico borgo di Pinzano, nel comune di Rufina, nel fine settimana 31 agosto-1 settembre si tiene la Festa in Forno, organizzata dal Circolo Arci e dalla Fattoria di Pomino, in collaborazione con il Comune di Rufina. Spettacoli nel pomeriggio, la sera cena itinerante attraverso le strade del borgo, insieme a canti e musica. La domenica si tiene il mercatino per tutta la giornata.

A Montespertoli nel parco di via Aldo Moro uno storico appuntamento che si tiene da 40 anni: la Sagra della pappardella. Da venerdì 23 agosto a domenica 1 settembre pappardelle con la lepre sopra a tutto ma anche tante altre specialità a base di lepre. Aperta tutte le sere dalle 19,30 e la domenica anche a pranzo dalle 12,30.

Prosegue la sagra del bombolone a Casenuove (frazione di Empoli) tutti i giorni fino al 1° settembre tranne lunedì 26 agosto e venerdì 30 agosto. Oltre ai bomboloni anche tante specialità toscane, poi mercatino dell'artigianato e giochi per bambini.

A Certaldo da venerdì 23 agosto al 1 settembre la sagra della cipolla di Certaldo, specialità locale. Stand aperti dalle 19, alla Terrazza Calindri di Certaldo Alto.

Festa di fine estate dal 30 agosto al 1° settembre a Campomigliaio, frazione di San Piero a Sieve, con specialità locali come tortelli e pasta fatta in casa. Seguono musica e balli. Stand aperti dalle 19,30. La sera dalle 21 musica dal vivo e ballo. La festa si tiene anche in caso di pioggia.

A Impruneta la sagra del fritto misto, nella frazione di Pozzolatico, dal 30 agosto al 1° settembre. Aperta la sera dalle 19, sabato e domenica anche a pranzo dalle 12. Specialità di tutti i tipi, fritto misto in primo piano (dalla paranza al fritto di baccalà al classico calamari e gamberetti) e poi musica e ballo.

A Lazzeretto, frazione di Cerreto Guidi, da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre (tutti i giorni tranne il lunedì) la Sagra della Pizza. Pizze e schiacciate cotte a legna, ma anche piatti tipici toscani. Seguono musica e spettacoli. Appuntamento al circolo Arci "Tozzini" di Lazzeretto.

AREZZO

Fino al 25 agosto a Pieve a Maiano, frazione di Civitella in Val di Chiana, la Sagra del Cinghiale, tutte le sere dalle 19,30 al circolo sportivo. Non mancano musica dal vivo, ballo, gare di briscola.

Dal 22 al 1° settembre (escluso il 26) a Badia al Pino, frazione di Civitella in Val di Chiana, la Sagra della Bistecca. La Chianina protagonista della sagra, aperta tutte le sere alle 19,30 e nel giorno del patrono San Bartolomeo (25 agosto) anche a pranzo dalle 12,30.

Sabato 24 e domenica 25 agosto a Cetica, frazione di Castel San Niccolò, la Festa del Fungo Porcino. Stand aperti dalle 19,30, la domenica anche a pranzo dalle 12,30, la sera spazio anche al ballo liscio.

A Ponte alla Chiassa, frazione di Arezzo, 40ª Festa al Vecchio Ponte dal 22 al 25 agosto e dal 29 agosto al 1° settembre agli impianti sportivi della frazione. Tutte le sere stand gastronomici con specialità toscane.

A Castiglion Fiorentino, nei giorni 23-24-25, 29-30-31 agosto e 1 settembre si tiene Bisteccando. Chianina e non solo, piatti toscani, vino rosso e tanto altro ai giardini di piazza Matteotti. Aperta tutte le sere dalle 19,30, domenica 25 anche a pranzo.

La storica sagra della Porchetta di Monte San Savino si tiene dal 30 agosto al 1° settembre e dal 5 all'8 settembre. E' la 56esima edizione! Stand aperti tutte le sere a cena dalle 19,30, sabato e domenica anche a pranzo dalle 12.

A Casanuova di Laterina, frazione di Laterina Pergine Valdarno, nei giorni 31 agosto e 1, 6-7-8 settembre si tiene la Sagra del Bastoncello, il tipico dolce all'anice. Si cena dalle 19 in poi, non mancano musica dal vivo e ballo.

A Monte Sopra Rondine, frazione di Arezzo, l'Antica Festa del Tegame, 45esima edizione, dal 29 agosto al 1° settembre e dal 5 all'8 settembre. In tavola grandi piatti della cucina locale, sughi, arrosti, brace.

GROSSETO

A Capalbio fino al 23 agosto la Sagra di Fine Estate con le specialità della Maremma. Appuntamento in piazza Due Pini tutte le sere dalle 19,30.

A Pitigliano la Festa della Contea dal 22 al 24 agosto, un tuffo in epoca rinascimentale ogni sera alle 17,30 a Palazzo Orsini.

A Vetulonia, frazione di Castiglione della Pescaia, la Sagra del Porco fino al 24 agosto, con specialità a base di maiale e cinghiale e molto altro. Aperta dalle 19,30 alle 22,30. Ci sarà musica dal vivo.

Fino al 25 agosto a San Quirico, frazione di Sorano, la Sagra del Pollo. Appuntamento alla Rotonda, tutte le sere dalle 19.

Sempre a Sorano fino al 25 agosto la Sagra del Prosciutto e del Formaggio Soranese, a pranzo dalle 12,30 e a cena dalle 19,30. Ci saranno musica, ballo e giochi per bambini.

A Grilli, frazione di Gavorrano, si tiene la Sagra del Tortello e del Maccherone Maremmano nei giorni 24-25 agosto. La piccola frazione sulla vecchia Aurelia si anima con la storica sagra aperta tutte le sere dalle 19. Musica e ballo.

A Arcidosso la Sagra della Panzanella Aldobrandesca finisce domenica 25 agosto al parco del Pero, aperta tutti giorni a pranzo dalle 12 e a cena dalle 19,30, tranne martedì quando si potrà solamente cenare.

A Catabbio, frazione di Semproniano, la Sagra della Polenta dal 22 al 25 agosto. Aperta dalle 20 tutte le sere, la domenica anche a pranzo dalle 13. Musica dal vivo.

A Fonteblanda, frazione di Orbetello, finisce il 25 agosto la Sagra del Cacciucco e della Frittura di Pesce. Gli stand al campo sportivo aprono alle 19,30.

Ad Albinia, frazione di Orbetello, la Sagra della Spigola fino al 26 agosto. Appuntamento ai giardini di via Aldi tutte le sere dalle 19,30. A seguire, musica dal vivo e spettacoli.

A Porto Ercole, frazione di Monte Argentario, fino al 26 agosto la classica Sagra della Ficamaschia Dorata, tipico pesce azzurro dell'Argentario usato come condimento delle penne e come secondo. Appuntamento al campo sportivo (stand coperti) tutte le sere dalle 19,30.

Ad Arcille, frazione di Campagnatico, fino al 30 agosto la Sagra del Porcino. Porcini in tutti i modi, fritti, in zuppa, sui tortelli... sempre con dell'ottimo Morellino. Aperta dalle 19,30 e la domenica anche a pranzo. Dopo cena musica dal vivo. Si tiene anche in caso di pioggia. Per raggiungere Arcille uscire dalla 4 corsie a Grosseto Est, proseguire per 10 km direzione Scansano, prendere il bivio per Arcille, dove si arriva dopo circa 3 km di strada.

A Campagnatico la Sagra del Tortello e della Zuppa di Funghi nella frazione di Marrucheti, dal 23 al 31 agosto. Aperta tutte le sere alle 19.

A Paganico, nel comune di Civitella-Paganico, la Sagra della Granocchia dal 24 agosto al 1° settembre. tutte le sere a cena e l'ultima domenica anche a pranzo.

A Roccastrada, nella località Pian dei Bichi, nei giorni 29, 30, 31 agosto e 1, 5-6-7-8 settembre la Sagra della Zuppa di Pane con cipollotto. La sera alle 19,30.

LIVORNO

A Suvereto dal 23 al 25 agosto Sapori tra le Mura, rassegna enogastronomica con i sapori della Val di Cornia. Tutte le sere alle 19,30 una cena al Chiostro di San Francesco.

Dal 19 al 25 agosto a Cecina Mare la Festa del Pesce in tutte le Salse. Tutte le sere dalle 19,30 l'apertura degli stand gastronomici al Parco dei Pini alla Cecinella.

Poi sempre alla Cecinella dal 29 agosto al 1° settembre la Festa della Cozza. Aperta dalle 19,30. Tutte le sere animazione e musica dal vivo e da ballo.

A Livorno fino al 25 agosto la Sagra del Pesce dei pescatori agli Scali Cialdini,dalle 19,30.

A Donoratico, frazione di Castagneto Carducci, la Sagra del Tortello tutte le sere dal 25 al 31 agosto al Parco delle Sughere, dalle 19. Dalle 21 invece tombola, ballo e musica.

Dal 23 agosto all'8 settembre a Venturina Terme, frazione di Campiglia Marittima, il BirraFest, manifestazione dedicata alla birra e ai divertimenti estivi. Ingresso libero dalle 19,30.

LUCCA

Sabato 24 a Riana, frazione di Fosciandora, Sapori & Calici sotto le Stelle, rassegna enogastronomica con i prodotti tipici della Garfagnana. Dalle 19,30 passeggiata mangereccia per le vie del borgo. Al termine la Ramatura sotto le stelle, gioco a coppie. Ci sarà un servizio di navetta gratuito.

Fino al 25 agosto a Camaiore la Sagra del Cappelletto alla chiesa dei Frati, aperta tutte le sere.

A Marginone, frazione di Altopascio, la Sagra del Cencio di Marginone, fino al 26 agosto con i dolci del luogo protagonisti della festa.

Agli impianti sportivi di Pieve Fosciana, dal 21 al 25 agosto e dal 29 agosto al 1° settembre, la Festa della Bistecca.

Ad Antraccoli, frazione di Lucca, la Festa paesana del Pioppino con Polenta dal 29 agosto al 1 settembre e dal 5 all'8 settembre. Stand aperti dalle 19. Ci saranno musica e balli.

A Querceta, frazione di Seravezza, nei giorni 23-24-25, 30-31 agosto, 1 e 6-7-8 settembre la Sagra di Fine Estate con prodotti tipici della zona. Ogni sera 30 diverse varietà di torte, ballo, tombola, giochi. Ogni sera dalle 19,30 alle 24.

MASSA CARRARA

Dal 23 al 25 agosto a Selva di Filetto, frazione di Villafranca in Lunigiana, la Fiera di San Genesio con i sapori della Lunigiana.

Ad Agnino, frazione di Fivizzano, dal 23 al 25 agosto la Sagra della Pattona, tipico pane dolce a base di farina di castagne cotto a legna in foglie di castagno. Tutte le sere dalle 19, poi musica e ballo.

A Colonnata, frazione di Carrara, la Festa del Lardo, da giovedì 22 a domenica 25 agosto. Aperta a pranzo e cena, ci sarà il servizio navetta: indicazioni lungo la strada.

A Massa la Sagra della Trippa, fino al 25 agosto alla parrocchia San Pio X di via Fratelli Rosselli. Si apre tutte le sere alle 19,30.

Ad Amola, frazione di Licciana Nardi, sabato 31 agosto e domenica 1° settembre la Sagra della Focaccina. Aperta il sabato e la domenica dalle 19,30 e la domenica anche a pranzo dalle 12,30.

A Vaccareccia, frazione di Aulla, nei giorni 30-31 agosto, 1, 6-7-8 e 13-14-15 settembre la Sagra della Focaccetta. Aperto la sera a cena e la domenica anche a pranzo. Vaccareccia si raggiunge in macchina dal casello di Aulla, imboccando la statale 665 in direzione di Licciana Nardi, seguendo poi le indicazioni per Quercia e quindi Vaccareccia.

PISA

A La Serra, frazione di San Miniato, la Sagra del Cunigliolo Fritto dal 22 al 25 agosto al tendone delle feste.

Al campo sportivo di Cascine di Buti dal 23 al 25 agosto la Festa del Galletto e della Birra Artigianale, la sera dalle 19,30.

A Buti, al parco Danielli, nei giorni 23-24-25 agosto la Sagra del Cinghiale. Aperta dalle 19. Musica dal vivo.

A Legoli, frazione di Peccioli, la Festa Sotto i Lecci. Tutte le sere buona tavola, musica, giochi.

A Soiana, frazione di Terricciola, Dal 24 al 28 agosto la Festa in Castello, dedicata alle tradizioni locali e alle specialità del luogo. Tutte le sere stand gastronomici e bar. Sabato 24 alle 18 il tradizionale Gioco del Panforte.

Da venerdì 30 a domenica 1 settembre a Buti la Sagra del Frate e dei prodotti tipici butesi. La sera alle 19,30 gli stand gastronomici con i prodotti tipici del luogo. Dalle 17,30, invece, si gustano i frati.

Dal 28 agosto al 1 settembre alle Quattro Strade di Bientina, la Sagra della Ficattola (pasta fritta ripiena di affettati e altro). Aperta dalle 19, musica con orchestre e ballo.

PISTOIA

A Cutigliano la Sagra di Mezzestate. Fino al 25 agosto stand aperti dalle 10 alle 24 con i prodotti tipici della Montagna Pistoiese, tra i quali i necci.

Dal 22 agosto al 2 settembre Masiano in Festa, festa della frazione di Pistoia. Ogni sera stand gastronomici con prodotti tipici toscani, dolci compresi.

PRATO

A Montemurlo la Sagra dell'Uva tutti i giorni da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre nell'ambito della Festa del Volontariato della Misericordia di Montemurlo. Ogni sera un piatto del giorno, con specialità della tradizione locale e anche la pizzeria. Stand aperti ai giardini della Misericordia ogni sera dalle 20. A seguire musica dal vivo e ballo.

SIENA

A San Casciano dei Bagni la Sagra della Cinta Senese Brada da giovedì 22 a domenica 25 agosto, protagonista la Cinta senese. Appuntamento allo stadio comunale dalle 20 e la domenica anche a pranzo dalle 12. La sagra si svolge nel parco del campo sportivo Goracci all'imbocco della Strada della Montagna del Cetona.

Da giovedì 22 a domenica 25 agosto a Torrita di Siena la Festa del Cacciatore con specialità della Valdichiana, in particolare a base di selvaggina. Stand gastronomici all'area feste di via Grosseto, aperti tutte le sere per cena.

Il 24 e il 25 agosto a Sant’Angelo Scalo, frazione di Montalcino, OrciAtavola, rassegna enogastronomica della Val d’Orcia. Ogni sera dalle 20 due cene a menu fisso. Obbligatoria la prenotazione al 349.1386333.

Dal 23 al 25 agosto a Molino d’Elsa, frazione di Casole d’Elsa, la Fiera dell’Alberaia. Stand aperti dalle 9, non mancano gli stand gastronomici.

A Rapolano Terme dal 22 agosto al 1° settembre la Sagra della Panella e della Focaccia. Stand aperti tutte le sere dalle 19,30, anche la pizzeria. Da ricordare che la panella è pasta di pane fritta, la focaccia rapolanese è un dolce tipico a base di pasta di mandorle, arricchito da uno strato di crema.

A Ruffolo, frazione di Siena, nei giorni 30, 31 agosto e 1, 6-7-8 settembre la Sagra degli Antipasti. Appuntamento al Circolo Arci Ruffolo. Aperta tutte le sere dalle 19,30 e la domenica anche a pranzo dalle 12,30. Dopo cena musica da ballo.

A cura di Luca Boldrini