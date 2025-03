Come rendere la sostenibilità un punto di forza per la tua azienda

Livorno, 13 marzo 2025 - Oggi più che mai, la sostenibilità non è solo un valore etico, ma un vero e proprio fattore strategico per la crescita e la competitività delle imprese. Investire in ESG (Environmental, Social, Governance) significa migliorare l'efficienza aziendale, accedere a nuove opportunità di finanziamento e rafforzare la propria reputazione sul mercato. Ma come si traduce tutto questo in azioni concrete per le imprese? Per rispondere a questa domanda, Confcommercio Livorno, Confcommercio Pisa e Castagneto Banca organizzano il convegno, che si terrà martedì 25 marzo a partire dalle 17 al Toscana Charme Resort, Viale del Tirreno 68B, Calambrone (PI)

Perché partecipare? Il convegno è rivolto a imprenditori, professionisti e aziende che vogliono comprendere il valore della sostenibilità e le opportunità offerte dalle performance ESG. Durante l'evento, esperti del settore forniranno strumenti e strategie per integrare la sostenibilità nei modelli di business e affrontare le sfide del futuro. Ecco alcuni dei temi principali che verranno affrontati durante l'incontro: - Bilancio di sostenibilità: rischio o opportunità? - La finanza agevolata a sostegno della rendicontazione per la sostenibilità - Accesso agevolato al credito per le PMI - Il ruolo della formazione per la sostenibilità e le performance ESG - L’impatto della sostenibilità sulla valutazione finanziaria per l’accesso al credito

I relatori - Esperti del settore condivideranno le loro conoscenze e le migliori pratiche per supportare le imprese nel percorso verso un modello di business sostenibile: - Prof. Vincenzo Zarone - Professore di Economia Aziendale, Università di Pisa - Maurizio Doccini - Consulente finanza agevolata - Francesca Cagnoni - Responsabile Area Credito Confcommercio Pisa e Livorno - Cecilia Pellegrinetti - Responsabile Area Formazione Confcommercio Pisa e Livorno - Angelo Scuri - Referente ESG e Sostenibilità Castagneto Banca - Case History Silvia Rocchi per Samovar

Come partecipare L'evento è completamente gratuito, per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo online al seguente link: https://confcommerciopisa.bitrix24.site/crm_form_o2c7v/