Elba, a Portoferraio la presentazione del libro di Cristina Manetti

Portoferraio, 10 giugno 2025 – Coraggio, speranza e libertà sono le prime parole che le ragazze devono mettere in valigia per essere artefici del proprio destino. Senza tralasciare l’allegria e l’immaginazione, la tenacia e la compassione. Ventitré parole per affrontare la vita, consegnate da una madre alla figlia dodicenne e alle sue compagne, nel romanzo epistolare «A Penelope che prende la valigia« (edito da Giunti) di Cristina Manetti, giornalista, capo di gabinetto della Regione Toscana e ideatrice del progetto «La Toscana delle donne».

Il romanzo sarà presentato all’Isola d’Elba il 13 giugno prossimo alle 18,30, dalla libreria Giunti al Punto, sulla terrazza della Centrale Gourmet di Portoferraio. Dopo i saluti dell'assessora Claudia Femia del capoluogo elbano, l'autrice Cristina Manetti dialogherà con la giornalista Letizia Cini e con Rosaria Tavolario della libreria Giunti al Punto. Tra le parole che Cristina mette in valigia per sbarcare sullo scoglio sono importantissime il viaggio e il cambiamento.

«Mi basta nominare l’Elba per provare le emozioni che sono del mare – ha detto la scrittrice e giornalista - E il mare, per me, non è separazione, ma possibilità. È l’idea stessa del viaggio, che a sua volta mi richiama l’idea di libertà. Ecco, è questa la parola che voglio tenermi stretta qui all’Elba. La libertà che mi trasmette l’isola e la libertà che le donne potranno conquistarsi, sempre che abbiano il coraggio e la forza di partire per rotte diverse e nuovi orizzonti» Edito da Giunti, è un lavoro di grande attualità che ribalta il mito di Ulisse. Una presa di coscienza, molto sentita dalle nuove generazioni, per liberarsi dai vincoli e ruoli imposti da una società patriarcale.