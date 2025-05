Enogastronomia, a Livorno torna l’evento che celebra i prodotti del territorio

Livorno, 21 maggio 2025 – È stato presentato a Villa Mimbelli “MareDiVino e DiGusto”, il nuovo evento enogastronomico che si terrà a Livorno da sabato 29 novembre a lunedì 1° dicembre. L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio vitivinicolo del territorio livornese e l’eccellenza della sua tradizione gastronomica, aprendosi anche ai produttori dell’intera costa toscana e di altre rinomate aree vinicole italiane. Con un nuovo format in veste di Mostra Mercato, la manifestazione si propone come strumento di promozione turistica sostenibile, capace di creare sinergie tra produttori, ristoratori, enti e associazioni locali, rafforzando l’identità del territorio. Una nuova edizione, un nuovo corso L’edizione 2025 rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alle precedenti dodici. La principale novità è l’ingresso di Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea come soggetto organizzatore per conto del Comune di Livorno, insieme a Fisar Delegazione Livorno e Slow Food Toscana, con il supporto di Slow Food Livorno e in collaborazione con Vetrina Toscana, sotto la regia di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana. Un ulteriore elemento distintivo di questa edizione è l’importante componente gastronomica che affianca quella vinicola, per raccontare in maniera più completa le eccellenze locali. Una location all’altezza A ospitare l’evento sarà il Modigliani Forum di Livorno: una struttura moderna e funzionale, facilmente raggiungibile grazie alla vicinanza con autostrade, superstrade e la stazione ferroviaria, dotata di ampi parcheggi e spazi adatti a una manifestazione in crescita. L’obiettivo è ambizioso: rendere MareDiVino e DiGusto uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti della Toscana e punto di riferimento per tutta la costa. Iscrizioni aperte Le iscrizioni all’evento sono già attive sul sito ufficiale www.maredivinoedigusto.it. Di seguito i dettagli delle quote di partecipazione: Produttori vinicoli: €300 + IVA (sconto a €250 + IVA per iscrizioni entro il 31 luglio 2025) Area food: €250 + IVA (ridotto a €200 + IVA entro il 31 luglio) Presìdi Slow Food e piccoli produttori agricoli/allevatori senza somministrazione: €150 + IVA (€100 entro il 31 luglio) L’evento potrà ospitare fino a 150 cantine e 40 produttori del circuito Slow Food, insieme all’Associazione Tortai della CNA di Livorno che proporrà la celebre torta di ceci e il tradizionale “5 e 5”. Orari di apertura Sabato 29 e domenica 30 novembre: dalle 11 alle 19 (apertura al pubblico) Lunedì 1° dicembre: dalle 11 alle 16 (riservato agli operatori accreditati - B2B