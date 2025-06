Garibaldissima 2025: musica, teatro e cabaret accendono l’estate in piazza Garibaldi

Livorno, 19 giugno 2025 - Piazza Garibaldi torna protagonista dell’estate livornese con la quinta edizione di Garibaldissima, la rassegna gratuita di musica, teatro e cabaret organizzata da Fondazione Lem per il Comune di Livorno, sotto la direzione artistica di Claudio Marmugi. Dal 24 giugno al 24 luglio, ogni martedì, mercoledì e giovedì alle 21.30, il palco naturale della piazza ospiterà 15 serate di spettacolo all’insegna della leggerezza, della cultura popolare e della partecipazione. La manifestazione, nata cinque anni fa come risposta artistica e sociale alle criticità del quartiere, è ormai una realtà consolidata e molto attesa. “Garibaldissima è una scommessa vinta – ha sottolineato il sindaco Luca Salvetti durante la presentazione – grazie al lavoro della Fondazione Lem, degli uffici comunali e di chi ha saputo credere nel potenziale di piazza Garibaldi come luogo di cultura, socialità e rinascita”. Un progetto dal forte valore comunitario, come ha ricordato anche Rocco Garufo, assessore al turismo e commercio: “La rassegna è parte integrante di un piano di riqualificazione urbana che comprende anche interventi strutturali e sulla mobilità. È diventata un simbolo della capacità di rigenerare i luoghi attraverso l’arte”. Per Adriano Tramonti di Fondazione Lem, Garibaldissima è “uno strumento di coesione sociale, che coinvolge artisti di qualità, molti dei quali partecipano a cachet ridotto proprio per sostenere il progetto”.

Ecco il programma completo:

PRIMA SETTIMANA Martedì 24 giugno Valeria Iaquinto & Raffaello Zanieri (musica)

Mercoledì 25 giugno Cecchetto–Pitti–Sonetti (musica acustica) Giovedì 26 giugno Gianni Giannini – 50 anni di carriera e… di risate! (cabaret) SECONDA SETTIMANA Martedì 1° luglio Kagliostro & Ilaria Filipponi – Socialmente Inutili (cabaret) Mercoledì 2 luglio Marta Pistocchi – Gran Cabaret de Madame Pistache (musica/teatro) Giovedì 3 luglio Matteo Cesca & Meme Lucarelli – È bravo ma non si applica (cabaret) TERZA SETTIMANA Martedì 8 luglio E. Rosteni – E. Ripoli – E. Faggioni – E 1… E 2… E 3! (cabaret) Mercoledì 9 luglio Claudio Marmugi – Babbi bambini e bimbi babbini… oggi! (cabaret) Giovedì 10 luglio Elia Lunardi & Friends – Sound of Light (musica) QUARTA SETTIMANA Martedì 15 luglio Walter Nenci – Visionario (teatro) Mercoledì 16 luglio Nico Pelosini & Giacomo Terreni – Polli Dentro (cabaret) Giovedì 17 luglio Geppetti & Bosco – Malamente Acustico (musica) QUINTA SETTIMANA Martedì 22 luglio Alessia Cespuglio & Filippo Ceccarini – Dell’amore, vi prego, fatemi parlare d’amore (teatro/reading) Mercoledì 23 luglio Disfida in Vernacolo Livorno–Pisa–Firenze (vernacolo/cabaret) Giovedì 24 luglio Fabio Vannozzi – Io, il vecchio e il mare (teatro).