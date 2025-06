Leggermente Festival, si parte con Monica Giorgi e Serena Marchi

Livorno, 28 giugno 2025 - Ci siamo, domenica 29 giugno partirà ufficialmente la settima edizione del Leggermente Festival , la rassegna letteraria estiva che porta libri e autori al parco di Villa Fabbricotti, uno dei luoghi più suggestivi della città. Giunta alla settima edizione, la manifestazione si terrà dal 29 giugno al 20 luglio, grazie all’organizzazione congiunta del Comune di Livorno, Cooperativa Itinera, Libreria Feltrinelli Livorno e Il Chioschino di Filippo Brandolini, con il contributo della Fondazione Livorno. Si parte con un romanzo biografico di impegno e passione civile Ad aprire la rassegna, domenica 29 giugno alle ore 18.30, sarà la presentazione del romanzo “Domani si va al mare” (Fandango, 2025), scritto da Monica Giorgi e Serena Marchi. L'incontro sarà introdotto da Giulia Bellaveglia, giornalista pubblicista per Quilivorno, direttrice di LoSport e fondatrice di Smart Press. Il libro racconta la storia intensa e poco conosciuta della livornese Monica Giorgi, ex tennista professionista, attivista politica e figura anticonformista, la cui vita si è mossa tra sport, passione politica e militanza, attraversando i decenni con una coerenza rara. Dall’infanzia borghese agli anni turbolenti del movimento, passando per l’amicizia con Lea Pericoli e vicende giudiziarie legate a un presunto sequestro politico, Monica Giorgi è una donna che non ha mai avuto paura di schierarsi. Il suo racconto, restituito con forza e lucidità dalla penna di Serena Marchi, è un atto di memoria e un manifesto di autodeterminazione femminile. Le autrici Monica Giorgi debutta nella narrativa proprio con Domani si va al mare, un’opera che affonda le radici nella sua biografia ma che va oltre il dato personale, per diventare racconto collettivo. La sua esperienza, maturata tra sport e impegno civile negli anni ’70, è uno spaccato vivido della storia recente italiana. Serena Marchi, scrittrice e giornalista, è nota per il suo impegno su tematiche sociali e di genere. Tra i suoi titoli più noti: Madri, comunque (2015), Pink Tank (2019) e Randagio (2021, scritto con Fulvio Valbusa), con cui ha vinto il Premio Gianni Mura nel 2022. Ingresso libero e informazioni La partecipazione agli eventi di Leggermente 2025 è gratuita e senza prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’organizzazione ai seguenti numeri: 0586 894563 (lun–ven, ore 10.00–19.00) 0586 824552 (sab–dom, ore 10.00–19.00) leggermente@comune.livorno.it www.leggermente.eu Instagram: @leggermentelivorno L’appuntamento con la lettura torna dunque a colorare le serate estive livornesi, con voci che raccontano storie autentiche, spesso scomode, sempre necessarie.