Granai apertura straordinaria per la Notte Europea dei Musei

Livorno, 16 maggio 2025 - In occasione della Notte Europea dei Musei, domani, sabato 17 maggio, i Granai di Villa Mimbelli partecipano all'iniziativa con un'apertura straordinaria fino alle ore 22.00, offrendo al pubblico l'opportunità unica di visitare in orario serale due importanti progetti espositivi. Protagonista dell’evento sarà l’affascinante universo di Hugo Pratt con la mostra Corto Maltese. Sulle rotte dell’avventura (visitabile fino a giovedì 22 maggio a ingresso gratuito) - a cura di Patrizia Zanotti, storica collaboratrice di Pratt - che ne esplora l’immaginario avventuroso e letterario attraverso lavori originali ed evocativi.

Sempre nella stessa sede, il pubblico potrà immergersi nella storia e nel prestigio del Museo Mediceo, con una selezione di opere e preziosi documenti che raccontano la potenza culturale e politica della dinastia dei Medici, la cui storia si intreccia inestricabilmente con la nascita e la fioritura della città di Livorno (ingresso € 4). Una apertura tanto straordinaria quanto preziosa per chi desidera godere del nostro patrimonio artistico e culturale e che si aggiunge alle numerose iniziative della Biennale del Mare. L’iniziativa rientra nel programma della Notte Europea dei Musei, promossa dal Ministero della Cultura francese con il patrocinio dell’UNESCO, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio museale attraverso aperture serali e attività speciali. Sabato 17 maggio 2025 - Notte Europea dei Musei apertura straordinaria fino alle ore 22 Mostra Corto Maltese. Sulle rotte dell’avventura Museo Mediceo di Livorno Granai di Villa Mimbelli Via San Jacopo in Acquaviva 71 0586 824607 infomuseofattori@comune.livorno.it