Premio letterario del Mare Piero Ottone: tutti i libri selezionati

Firenze, 24 marzo 2025 - Il Premio Letterario Internazionale del Mare Piero Ottone - dedicato alle opere di narrativa italiana e straniera, pubblicate in Italia a tema mare, isole, navigazione si conferma uno degli eventi più attesi del panorama culturale italiano. Per la nuova edizione, alla segreteria del Premio sono arrivate ventinove candidature, di autori italiani e stranieri e dei più importanti editori. Queste le opere italiane: Afrodite viaggia leggera, Francesca Sensini, Ponte alle Grazie; Alma, Federica Manzon, Feltrinelli; Basta un pezzo di mare, Ludovica della Bosca, Corbaccio; Come vento tra le vele, Sibyl von der Schulemburg, Sperling & Kupfer; Epigenetica, Cristina Battocletti, La Nave di Teseo; Il sentimento del mare, Evelina Santangelo, Einaudi; Il vecchio al mare, Domenico Starnone, Einaudi; L’Isola che mi amava, Stefania Aphel Barzini, Ponte alle Grazie; L’Isola dei femminielli, Aldo Simeone, Fazi Editore; L’isola di Elsa, Silvia Grossi, Libri Dell’Arco; L’ultima crociera, Chiara Clini, Piemme. L’Ultima isola, Claudio Galassi, Edizioni Clandestine; La stagione, Marco Raio, Bompiani; Le navi perdute del Capitano Franklin, Luigi Guarnieri, Einaudi; L’isola dove volano le femmine, Marta Lamalfa, Neri Pozza; Oro puro, Fabio Genovesi, Mondadori; Paradiso, Michele Masneri, Adelphi; Pelleossa, Veronica Galletta, Minimun Fax; Sea paradise, Eleonora Lombardo, Sellerio; Settembre nero, Sandro Veronesi, La Nave di Teseo; Ultima estate a Roccamare, Alberto Riva, Neri Pozza..Queste le opere straniere: Al mare, Dorte Hansen, Fazi; L’odore freddo del mare, Elizabeth O’ Connor, Garzanti ; L’uomo con lo scandaglio, Patrik Svensson, Iperborea; La furia, Sorj Chalandon, Guanda; La nave della notte, Jess Kidd, Bompiani; La traversata, Ulrike Draesner, Voland; Terra di campioni, Diego Zuniga, La Nuova Frontiera; Under Jungle, James Sturz, Blu Atlantide;

“Il Premio Letterario Internazionale del Mare Piero Ottone è un evento di grandissimo prestigio per l’Isola di Capraia, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale. Fin dalla sua prima edizione nel 2023 ha riscontrato grande attenzione da parte di autori e case editrici, con una straordinaria partecipazione di opere di narrativa italiane e straniere che parlano di mare e di isole e un importante riscontro mediatico a livello nazionale. Questa seconda edizione si presenta altrettanto straordinaria con 29 opere iscritte di grande qualità letteraria, romanzi tra cui la Giuria tecnica, anch’essa di altissimo livello, selezionerà i cinque finalisti e poi i due vincitori, mentre il Comitato dei Lettori assegnerà il Premio Pegaso delle Biblioteche toscane, promosso da Regione toscana e novità di questa edizione - dichiara Lorenzo Renzi Sindaco di Capraia Isola e prosegue … “Intanto vi invito a navigare tra le pagine del sito dedicato per seguire percorso e rotta di avvicinamento alla finalissima del 7 giugno, oltre che programmare sin da subito una vostra visita alla nostra bellissima Capraia, l’isola che, oltre a farvi vivere l’esperienza unica di una natura e di un mare spettacolari, arricchirà le vostre serate isolane con questo evento e molte altre importanti manifestazioni culturali”. Attualmente la Giuria tecnica (presieduta da Loredana Lipperini, giornalista culturale e scrittrice, Anna Folli, giornalista e scrittrice, Ilide Carmignani, traduttrice e scrittrice, Giovanni Capecchi, docente di Letteratura Italiana all’Università per Stranieri di Perugia, Gianluca Borghese, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, Elena Pianea, Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport della Regione Toscana, Bettina Bush Mignanego, giornalista e rappresentante della famiglia Ottone, Nadia Terranova, scrittrice e vincitrice della I edizione, Ammiraglio Donato Marzano, Presidente della Lega Navale Italiana, esperto di mare e navigazione) sta leggendo le opere per arrivare alla selezione dei finalisti. La Giuria selezionerà una rosa di cinque titoli finalisti e tra queste decreterà il vincitore dell’opera italiana e quello dell’opera straniera. Anche i lettori del Comitato dei Lettori (istituito con la collaborazione della Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport di Regione Toscana) stanno leggendo i testi partecipanti e attraverso le loro valutazioni selezioneranno il vincitore del Premio Pegaso delle Biblioteche toscane, promosso e conferito da Regione Toscana che si aggiungerà ai finalisti selezionati dalla Giuria tecnica e verrà rivelato solo all’evento finale di premiazione a Capraia il prossimo 7 giugno.

“Sono fiero del successo riscontrato dal Premio letterario internazionale del Mare Piero Ottone – ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – ed ancora più fiero della collaborazione che si è sviluppata quest’anno, in occasione della seconda edizione, tra la Regione Toscana e questa bellissima iniziativa grazie al premio ‘Pegaso delle Biblioteche toscane’, che vedrà la partecipazione attiva di ottanta lettori selezionati dal nostro settore cultura e da una rete di 13 biblioteche. Credo sia importante dare voce ai lettori, che sono la vera anima e il fine ultimo dell’universo letterario. Ringrazio il Comune di Capraia Isola e la Pro Loco per aver utilizzato al meglio i fondi PNRR ed aver arricchito il panorama culturale toscano con un’iniziativa così bella e lungimirante, che fonde l’immenso fascino del mare, la bellezza del nostro Arcipelago e intelligenti politiche di valorizzazione della cultura”. Dal 2020 sull’isola un’antica torre fortificata del 1500 a picco sul mare, circondata da mirto, oleandro e lentisco, ospita la biblioteca comunale, oggi con un patrimonio librario di circa 500 volumi e un centro di documentazione dedicato a Capraia con documenti archivistici che ne raccontano la storia. Una contemporanea fortezza della cultura che con la sua esistenza testimonia la capacità della lettura di resistere a ogni difficoltà. Attualmente, per i lavori di restauro della Torre, la biblioteca si è trasferita “al mare”, nell’Oblò, una struttura sul molo di attracco della nave, lungo la passeggiata del porto di Capraia. In occasione di questa seconda edizione, dal 7 al 14 giugno 2025, si svolgeranno incontri con gli autori finalisti, con i lettori delle biblioteche e letture tratte dalle opere partecipanti, oltre al V Capraia Sail Rally: il raduno delle vele d’epoca che dà vita nel porto di Capraia al suggestivo Museo Storico Galleggiante. Il Premio Letterario Internazionale del Mare Piero Ottone è promosso dal Comune di Capraia Isola, finanziato dall’Unione Europea – PNRR Attrattività dei Borghi, Next Generation EU – e curato dall’Associazione Pro Loco Capraia Isola.