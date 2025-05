Livorno, 29 maggio 2025 – Anche quest’anno il quartiere Borgo si prepara ad accogliere la quarta edizione del festival “Straborgo”, che animerà la zona da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno. Gli eventi si concentreranno in particolare nell’area compresa tra piazza Mazzini/Porta a Mare e piazza Giovine Italia, coinvolgendo numerosi spazi pubblici e strade del quartiere. Per permettere l’allestimento delle strutture necessarie, è attualmente in vigore – secondo quanto stabilito dall’ordinanza n. 4032/2025 – un divieto di sosta con rimozione forzata attivo 24 ore su 24, che resterà valido fino alle 19 di martedì 3 giugno. Le aree interessate includono il lato ovest della parte nord di piazza Mazzini (tra via Cavalletti e via D’Alesio), il tratto centrale della piazza (tra i civici 41 e 46) e la porzione di via delle Navi compresa tra piazza Mazzini e via Carlo Bini. In quest’ultima zona sono stati predisposti cinque stalli riservati alla sosta dei veicoli utilizzati da persone con disabilità motorie, in base all’articolo 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Per agevolare i residenti durante i giorni del festival, chi è in possesso del contrassegno di sosta “K” potrà parcheggiare gratuitamente negli stalli blu situati in scali d’Azeglio e in via della Bassata, fino alla fine della giornata di martedì 3 giugno. Numerose saranno anche le modifiche alla circolazione previste durante l’evento, come indicato nell’ordinanza n. 4097/2025. Ogni sera del festival, a partire dalle 19.45 fino alle 2 del mattino, sarà interdetto il transito lungo il viale a mare, nei tratti di scali Novi Lena e via Gaetano D’Alesio, tra la rotatoria del Nautico (piazza Giovine Italia) e quella tra piazza Luigi Orlando e piazza/corso Mazzini. Eccezioni sono previste per domenica 1 giugno, quando la chiusura inizierà alle ore 18, e per lunedì 2 giugno, notte in cui l’interruzione della viabilità partirà già all’una del mattino. Durante gli stessi orari, sarà vietato il transito anche nel primo tratto di Borgo Cappuccini – da piazza Giovine Italia fino all’incrocio con via S. Carlo e via Cavalletti – e in via Cavalletti stessa, in corrispondenza della corsia est di piazza Mazzini, che rappresenta uno dei punti centrali della festa. Nonostante le chiusure, la rotatoria di piazza Giovine Italia rimarrà sempre percorribile. Tuttavia, l’accesso a piazza Giovine Italia e al relativo parcheggio, dalle 19:45 alle 2:00, sarà riservato esclusivamente ai residenti muniti di contrassegno “K” o “K barrata”. Come alternativa viaria, a partire dalle ore 19 (anziché dalle 20, come di consueto), sarà possibile raggiungere piazza Attias da via Grande, seguendo il percorso attraverso largo Duomo, via Cairoli, piazza Cavour, via Ernesto Rossi, via Magenta e corso Amedeo. I mezzi pubblici, infine, saranno deviati su percorsi alternativi per evitare le strade interessate dalle restrizioni. Oltre ai divieti di sosta già in vigore 24 ore su 24 fino al 3 giugno, ulteriori limitazioni saranno applicate, ogni giorno del festival dalle ore 15 alle 2 di notte, anche sul lato est di piazza Mazzini, su Borgo Cappuccini nel tratto tra piazza Giovine Italia e via San Carlo, in via Cavalletti e ancora su via delle Navi, tra piazza Mazzini e via Carlo Bini, ad eccezione degli spazi riservati secondo l’articolo 381 del Codice della Strada.