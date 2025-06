Torna la Notte Bianca dello Sport: Federico Buffa e Ambra Sabatini gli ospiti speciali

Livorno, 27 giugno 2025 - Dopo il grande successo delle prime due edizioni, sabato 12 luglio 2025 torna la Notte Bianca dello Sport, l’evento che trasformerà la Cittadella dello Sport in un grande villaggio dedicato all’attività fisica, al divertimento e all’inclusione. Dalle 19.00 alle 2.00, le zone di via dei Pensieri, via Allende e tutti gli impianti sportivi limitrofi – dallo stadio Armando Picchi al PalaMacchia, fino al campo scuola – ospiteranno oltre 100 attività gratuite tra sport da provare, esibizioni, spettacoli, musica e street food. Ambra Sabatini testimonial, Buffa ospite d’eccezione Testimonial dell’edizione 2025 sarà Ambra Sabatini, oro paralimpico nei 100 metri a Tokyo 2020 e portabandiera dell’Italia a Parigi 2024. L’ospite speciale della serata sarà invece il giornalista e storyteller Federico Buffa, protagonista alle ore 22.00 di uno spettacolo inedito – Le storie dello sport livornese – in dialogo con la giornalista Stefania Renda. Sport per tutti: show, inclusione e premi per i più piccoli Organizzata da Fondazione LEM in collaborazione con Coni Livorno e con il sostegno di Chianti Banca, la Notte Bianca coinvolgerà oltre 50 enti sportivi e centinaia di società locali, con l’obiettivo di promuovere la cultura dello sport e avvicinare i giovani a nuove discipline. Tutti i bambini riceveranno un pass sportivo su cui collezionare timbri per ogni attività provata: in base al numero (5, 10 o 20) verrà consegnato un gadget premio. Saranno presenti attività tradizionali come calcio, basket, scherma, ginnastica, judo, karate, atletica, baseball, ma anche esperienze particolari come surf e windsurf su simulatori, pony all’Ippodromo Caprilli, basket in carrozzina, remoergometri con le sezioni nautiche e molto altro. Due le grandi aree spettacolo: una dedicata a pattinaggio, danza e ginnastica (nel parcheggio del campo scuola), l’altra a arti marziali, ciclismo, basket paralimpico e nuove proposte (via Allende). Da non perdere lo skatepark con esibizioni professionali e la gara di tiri da 3 punti, aperta a tutti. Il calcio per tutti, anche in versione digitale Spazio anche al calcio inclusivo grazie al villaggio “Il calcio a portata di mano” allestito dalla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti: un’area interamente gratuita con EA Sports FC 25 (Pro Club 11 vs 11), calcio balilla, subbuteo e commenti live per rendere lo sport davvero accessibile a ogni abilità e fascia d’età. Amaranto in mostra e diretta su Sky Sport Tra le novità più attese, la mostra celebrativa dei 110 anni dell’US Livorno 1915, con 110 maglie amaranto e 110 maglie bianche, in collaborazione con Collezione Cuore Amaranto. L’intera serata sarà seguita da una troupe Sky che realizzerà una puntata del programma “La Giovane Italia”, dedicata ai talenti sportivi livornesi. Dichiarazioni “Questa terza edizione – ha dichiarato il sindaco Luca Salvetti – conferma il valore di un evento che è diventato la vetrina principale dello sport livornese. Un’occasione di scoperta e incontro per le famiglie e un forte messaggio di inclusione. La presenza di Ambra Sabatini e di Federico Buffa dà ancora più prestigio alla manifestazione”. Ha aggiunto Adriano Tramonti, coordinatore di Fondazione LEM: “Abbiamo ampliato le aree spettacolo, potenziato lo street food e creato un vero e proprio concorso a premi per i bambini. Sarà una serata indimenticabile per tutti”.