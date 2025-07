Una giornata in mare per tutti: sabato 5 luglio Open Day Paralimpico di vela

Livorno, 1 luglio 2025 - Una giornata all’insegna dell’inclusione, del mare e dello sport: sabato 5 luglio il Circolo Nautico Livorno apre le sue porte a persone con disabilità fisica e/o intellettiva per un’esperienza unica a contatto con la vela. L’evento, dal titolo “Open Day Vela Paralimpica”, è organizzato dall’associazione Sport Insieme Livorno APS in collaborazione con B. Braune, e si svolgerà al Moletto Nazario Sauro (viale Italia 12). La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione. In caso di maltempo, la giornata sarà posticipata a sabato 19 luglio 2025. Il programma della giornata

Dalle 10 alle 10.30: accoglienza e presentazione dell’evento Dalle 10.30 alle 13: introduzione teorica, conoscenza delle barche e prima uscita in mare Dalle 13 alle 13.30: momento conviviale con una spaghettata per tutti i partecipanti Dalle 13.30 alle 17: seconda sessione di uscite in mare A guidare i partecipanti saranno istruttori qualificati per il parasailing, capaci di rendere l’esperienza accessibile e sicura per tutti. Un evento dal forte valore sociale L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Livorno e di Sport e Salute, con il sostegno di Ortopedia Michelotti, Nuova Simat, Associazione Strabilianti, della Federazione Italiana Vela (FIV – II Zona), della Hansa Class – Associazione Italiana Classe Hansa e dello stesso Circolo Nautico Livorno.

Info e prenotazioni

sportinsiemelivorno@gmail.com

+39 320 3122076

www.sportinsiemelivorno.it Un’occasione per avvicinarsi alla vela in un contesto accogliente, inclusivo e pieno di energia positiva.