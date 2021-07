Livorno 9 luglio 2021 - Oggi si è spento in ospedale Mauro Novi. Aveva 91 anni. Ci lascia un collega e amico che ha scritto la storia della fotografia a Livorno e non solo, portando ovunque il nome di famiglia, la dinastia Novi, con orgoglio e classe. Non esageriamo nel definire Mauro un maestro della fotografia. È stato fotografo de 'Il Telegrafo' (oggi 'Il Tirreno'). Poi il passaggio a 'La Nazione'. È stato fotografo di scena in molti film girati negli stabilimenti Cosmopolitan di Tirrenia dove passarono stelle del grande schermo del calibro di Amedeo Nazzari, Sylva Koscina, Luigi Zampa, Vittorio Gassman, Mauro Bolognini, Sandra Milo e tanti altri. Ha immortalato anche i vari dell'allora Cantiere Orlando. È stato il fotografo della CMF, di Ansaldo-Lips (lo stabilimento che produceva eliche navali) e della Stanic (oggi raffineria Eni). Ha lavorato pure per Pirelli.

Non poteva mancare per Mauro Novi l'esperienza di fotografo negli ippodromi di Pisa, Livorno, Montecatini e Grosseto. Negli ippodromi comparve il fotofinish inventato dal padre Cesare Novi. Mauro con il fratello Mario aprì lo studio di via Pieroni nel 1954 che ancora oggi è una vera e propria istituzione a Livorno.

La salma di Mauro Novi ora si trova nella camera mortuaria dell'ospedale di Livorno. Qui saranno celebrate le esequie domani mattina alle 10-30. La famiglia Novi a nome di Mauro invita chi vorrà essere presente a non portare fiori, ma a fare se possibile donazioni di qualsiasi tipo a qualsiasi ente benefico. Alla moglie Maria Luisa, ai figli Riccardo e Susanna e a tutta la famiglia Novi l'abbraccio dei colleghi e amici de 'La Nazione' e 'Il Telegrafo Livorno'. A Mauro l'augurio di continuare a fare foto ovunque sia con il suo splendido sorriso.

M.D.