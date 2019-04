assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici. L'Att incassa 235.444 euro (circa 9mila euro in più) grazie a 6.669 persone che l'hanno scelta come destinataria del 5 per mille, circa 400 in più dell'anno prima.

Calcit (Comitato autonomo per la lotta ai tumori). L'associazione che sostiene l'ospedale di Arezzo in materia oncologica oltre all'assistenza alle famiglie è una realtà estremamente radicata in città e la classifica di quest'annno lo conferma: sale infatti il Calcit, che era settimo e diventa quinto. Tuttavia non varia di molto l'importo ricevuto: 209.195 euro (appena 3mila euro in meno) per 7.587 scelte.