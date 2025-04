568 studenti hanno preso parte al progetto "Di che colore è il tuo sangue"

Piombino, 2 aprile 2025 – Sono stati 598 gli studenti degli istituti Isis Carducci Volta Pacinotti e Isis Einaudi Ceccherelli di Piombino hanno aderito al progetto "Di che colore è il tuo sangue" per la sensibilizzazione ai temi della solidarietà e della donazione del sangue organizzato in Val di Cornia dalla Educazione e Promozione della Salute Zona Valli Etrusche con la collaborazione delle associazioni Avis Comunale Piombino, Fratres e Admo.

“Ad essere coinvolti – spiega Luigi Franchini, direttore dell’Educazione e Promozione della Salute - Area Sud – sono i ragazzi più grandi delle classi quarte e quinte delle superiori che essendo maggiorenni o prossimi a diventarlo possono accogliere con maggior facilità l’invito alla donazione del sangue. Nello specifico per le quarte è stato programmato un primo incontro in classe con i volontari delle associazioni che offrono informazioni relative alla donazione. Anche quest'anno tre classi dell'Isis Carducci Volta Pacinotti hanno svolto con i volontari Avis un percorso denominato "Dire Fare Donare" in cui gli studenti si sono attivati per creare degli elaborati originali relativi alla promozione della donazione e ai temi della solidarietà da presentare a tutti gli studenti dell'istituto con la modalità della educazione fra pari (peer education).

“Per le quinte – continua Franchini – il percorso è leggermente diverso e gli studenti, assieme agli insegnanti, hanno partecipato ad incontri in Ospedale con Avis, Fratres e Admo e guidati dai volontari delle associazioni a piccoli gruppi hanno visitato il centro trasfusionale dove sono stati accolti dal personale medico e infermieristico per tutte le informazioni necessarie.

Per la realizzazione del progetto si ringrazia:

- Avis Comunale di Piombino (Presidente Alessio Demi, vicepresidente Enzo Gilardetti, Anna Maria Franci, Cinzia Cioncoloni e la volontaria Irene di Natale che coordina gli incontri con gli studenti)

- Fratres Piombino (Presidente Francesca Ravaso, vicepresidente Roberta Beccari, la volontaria Maria Rocchi)

- Admo - Giulia Fanciulli (Admo Regionale)

- Isis Carducci Volta Pacinotti (Dirigente scolastico Cristiano Lena e le insegnanti referenti per l'Educazione alla salute Monica Carmignani)

- Isis Einaudi Ceccherelli (Dirigente scolastico Carlo Maccanti e l’insegnante referente per l'Educazione alla salute Enrica Canaccini).

- Ospedale Villamarina (Direttore Sanitario Giovanna Poliseno e Antonella Bastieri)

- Centro trasfusionale (Per l’Area Funzionale Omogenea Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, i medici Elena Sardano e Giovanni Mascia e il personale infermieristico Beatrice Pellegrini, Eva Ottonello, Michelle Coquinot, Maria Stefania Micunco Laura Fagiolini, Demi Laura e l'Oss Elisa Bernardini