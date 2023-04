Campiglia Marittima (Livorno), 14 aprile 2023 – Venturina piange la pediatra Luana Giovannini, pediatra di libera scelta in servizio nell’ambito territoriale di San Vincenzo con ambulatorio a Venturina. Ne danno notizia l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e la Società della Salute Valli Etrusche.

L’Asl informa anche che sono state attivate tutte le procedure per l’individuazione di un sostituto. Il servizio rimane assicurato grazie alla disponibilità della dei colleghi pediatri e dei medici di medicina generale presenti sul territorio. In particolare la pediatra Elisa Donati ha dato disponibilità per far fronte alle richieste più urgenti degli assistiti, mentre i medici di medicina generale si sono resi disponibili per eventuali visite a bambini al di sopra dei sei anni. Anche il reparto di Pediatria di Cecina/Piombino è stato allertato per rispondere ad eventuali necessità emergenti.

Questo il messaggio di cordoglio della sindaca di Campiglia Marittima, Alberta Ticciati. "Mi unisco personalmente, come sindaca e a nome dell'amministrazione comunale e dei miei concittadini, al cordoglio per la perdita della dottoressa Giovannini, stimata pediatra che per molti anni ha seguito dalla nascita all'adolescenza le nostre bambine e i nostri bambini, sono vicina al marito, il medico veterinario Giuliano Ceccanti, ai figli Costanza e Cesare in questo grande dolore".