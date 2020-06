Livorno 15 giugno 2020 - La polizia stradale ha fermato e denunciato un livornese di 64 anni: guidava un'auto rubata con la patente revocata. Il conducente è stato bloccato da due pattuglie della stradale di Livorno mentre percorreva la Strada Regionale 206. È successo il 12 giugno.Gli agenti, insospettiti perché qualcosa non li convinceva, hanno deciso di verificare la situazione. Il loro fiuto ha permesso di appurare che il sessantenne, che ha provato a dare false generalità, stava guidando un'auto sulla quale era stata messa una targa non corrispondente al veicolo stesso.

Dai controlli effettuati è risultato che l'auto era stata rubata e che le generalità fornite dal conducente non erano veritiere e che a lui era stata revocata la patente. Così gli agenti hanno sequestrato auto e targa per restituirli ai legittimi proprietari e hanno denunciato a piede libero l'uomo per false generalità, ricettazione, soppressione di atti e guida senza patente.

Monica Dolciotti