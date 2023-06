A Livorno la discoteca... educativa. Tutti in pista, zero barriere: "Divertimento senza sballo "

Livorno, 8 giugno 2023 – Si chiama “Wonderland“, letteralmente “Terra di meraviglie“, il progetto di discoteca educativa per giovani che debutta martedì 20 giugno al locale “Precisamente a Calafuria” affacciato sulla scogliera. Il format è nato lo scorso anno nel Comune di Vicopisano, riscuotendo un bel successo per via della particolare missione che porta avanti: promuovere valori positivi all’interno del mondo delle discoteche. Sono tre infatti gli elementi cardine sui quali si fonda il progetto: no alcol, alta sicurezza ed educazione.

L’obiettivo principale di “Wonderland“ è offrire ai ragazzi e ragazze tra i 13 e i 17 anni un ambiente dove divertirsi in modo sano, senza fare uso di alcol o incorrere in altre problematiche. Il progetto vuole dimostrare che è possibile ballare, fare amicizia e star bene insieme creando un’atmosfera priva di rischi e pericoli.

Le serate livornesi di questo progetto prenderanno il via a Livorno martedì 20 giugno dalle 21.30 alle 1.30: un luogo senza barriere, perfetto per accogliere tutti. Il personale educativo sarà presente per sostenere i ragazzi, offrendo un’opportunità di divertimento consapevole che permette di ampliare le proprie conoscenze e di fare nuovi incontri senza mettere a rischio sé stessi o gli altri.

"Con Wonderland, vogliamo offrire ai giovani un’alternativa sana e divertente per le loro serate – afferma Yassine El Ghlid, presidente dell’associazione ed educatore – Crediamo che sia possibile creare un ambiente in cui i giovani possano divertirsi senza compromettere la propria salute e il proprio benessere. Vogliamo incoraggiare l’amicizia, la gioia e il divertimento senza l’uso di sostanze nocive, promuovendo una cultura del rispetto reciproco e dell’autodisciplina".

Il progetto di “Wonderland“ sarà presentato martedì 13 giugno alle 18 proprio a Calafuria. Una bella opportunità per i giovani della città e delle zone circostanti di godere di una serata di puro divertimento in un ambiente sicuro e responsabile. La discoteca educativa ha come obiettivo anche quello di inserire i ragazzi con disabilità in un contesto che è a loro spesso sconosciuto come quello degli eventi serali. Oltre alla promozione e all’incoraggiamento di una cultura del divertimento sano tra i giovani.

Irene Carlotta Cicora