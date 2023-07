A Livorno Palio del Basket e Mis Match

Livorno, 19 luglio 2023 - Un week end nel segno della pallacanestro vissuta ad alta, altissima intensità a Livorno. Il Palio del basket e il Mis Match, in programma rispettivamente giovedì 20 e venerdì 21 luglio e sabato 22 luglio, sono infatti gli eventi dedicati alla palla spicchi che la nostra città si appresta ad ospitare.

I dettagli delle due iniziati sono stati sviscerati in una conferenza stampa questa mattina a palazzo Comunale a cui hanno preso parte sindaco Luca Salvetti, da Arianna Paoletti presidente dell'associazione Famiglia Coraggio, da Massimo Faraoni presidente della FIP Toscana e da Valerio Vergili garante della disabilità del Comune di Livorno, oltre a una decina di cestisti che scenderanno in campo da giovedì a domenica.

«Il Palio del Basket - afferma Paoletti - torna dopo la prima edizione dello scorso anno in forma leggermente variata: dal 5x5 si passa ora al 3x3, allineandoci ai parametri del torneo Mis Match. Come formula vengono mutuale le caratteristiche del palio marinaro al basket. Per cui avremo squadre in rappresentanza dei vari quartieri della città». Nobile è lo scopo di questo ‘mini torneo’ tra quartieri: «Ripristinare o contribuire alla riqualificazione di una parte del quartiere uscito vincitore attraverso il premio in denaro ottenuto», spiega Paoletti.

Livorno come sede del Mis Match è «un assoluto onore», prosegue Paoletti, che aggiunge: «Ospitare un evento cestistico che riunisce le top 10 squadre del ranking nazionale del 3x3 potesse supportare e aumentare il ricavato del Palio del Basket. L’anno scorso abbiamo sistemato una parte della zona antistante la stazione centrale, in base ai fondi a disposizione. Auspichiamo introiti maggiori quest’anno anche grazie al Mio Match. L’obiettivo ultimo sarebbe quello di realizzare, magare tra qualche dizione un mezzo campo in tartan accessibile a tutti», racconta Paoletti «Belle manifestazioni destinate a far crescere il coinvolgimento di un territorio che vede la pallacanestro un movimento in prima fila. Avere in città un evento di portata nazionale come il Mis Match non fa altro che nobilitare il Palio del Basket dando al contempo visibilità a Livorno considerando anche il calibro delle squadre provenienti da ogni parte d’Italia», dichiara Massimo Faraoni. Valerio Vergili, garante della disabilità del Comune di Livorno, ha sottolineato la volontà di «fare qualcosa non solo per il quartiere della città vincitrice del Palio, ma anche promuovere e sostenere la realizzazione di giochi inclusivi in via Giordano Bruno: l’idea di fondo - spiega - è che nessuno deve essere lasciato indietro o solo».

Il programma del Palio del Basket: giovedì 20 e venerdì 21 luglio dalle 18 a mezzanotte con campi allestiti accanto al PalaMacchia di via Allende. Finale sabato 22 luglio alle 20.30 all’interno della Notte Bianca dello Sport

Squadre e capitani

Stagno - Antonello Venditti Ardenza - Matteo Paoli Leccia - Maurizio Pansosti Venezia - Gianni Cantagalli Magenta - Raffaele Fiore Stazione - Francesco Mori San Jacopo - Alessio Melosi Coteto - Giorgio Perasso

Il programma del Mio Match: sabato 22 luglio dalle 18 fino alle 2 di notte. Domenica finalissima con un premio di 1500 euro alla prima classificata e 400 alla seconda.

Le squadre iscritte

Milano Toys boy Evolution 3x3 Latin lover FDC Marru passaci la palla Palla a Bini 4th Team Up QUATiRo Bale pigia X Frega PUs Evolution Accademy