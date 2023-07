A Livorno parte la campagna di prevenzione contro le lesioni midollari causate dai tuffi

Livorno, 21 luglio 2023 – ”Occhio. Non sai mai cosa c’è sotto” è lo slogan scelto per la campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro le lesioni midollari causate da tuffi promossa da IN Associazione con il patrocinio del Comune di Livorno che ha preso il via in questi giorni.

Ieri mattina nella sala Cerimonie di Palazzo Comunale la campagna è stata presentata ufficialmente dall’assessore al Sociale Andrea Raspanti, da Fabrizio Torsi e Francesco Martinelli di In Associazione e da Andrea Benassi presidente di Thisintegra. Presenti anche Valerio Vergili garante delle Persone con disabilità e una rappresentanza Sics (scuola italiana cani salvataggio).

La campagna prevede la distribuzione sui social di un video e di una vignetta realizzata da Claudio Marmugi e da Tommaso Eppesteingher e un reel di Fabio Nocchi. Volantini e vignette saranno inoltre distribuite sugli stabilimenti balneari dai ragazzi di Thisintegra.

“Siamo una città di tuffatori – ha affermato l’assessore Raspanti -, il tuffo è una cosa bella, ma nasconde anche delle insidie che sono molto gravi, ed è curioso che in una città come la nostra non ci fosse mai stata una campagna di sensibilizzazione. Anche se siamo a metà dell'estate abbiamo deciso di partire quest'anno, diventerà un appuntamento fisso e ricorrente, e in seguito coinvolgeremo le scuole”.

“Il viaggio nella lesione alla colonna vertebrale – ha dichiarato Fabrizio Torsi - è un viaggio senza ritorno perché è irreversibile, l'unica cosa che si può fare è raccontare che esiste”.

La presentazione della campagna ha fornito anche l’occasione per la consegna di 240 euro che In Associazione ha donato alla Sics per l’acquisto di un imbrago per Kora, la cagnolina alla quale era stato rubato l’accessorio fondamentale per il salvataggio in mare.

“Questa donazione – ha chiosato Raspanti - è la dimostrazione del fatto che il mondo della disabilità è una risorsa, e che le associazione che si occupano di disabilità non sono lì solo per rivendicare tutti quei servizi e quelle opportunità a cui hanno diritto ma, svolgono un ruolo attivo di attenzione nei confronti dei problemi che riguardano tutte le persone, indipendentemente dalle loro condizioni di salute”.