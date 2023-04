“A Livorno troppe infrazioni con i monopattini elettrici, fate attenzione”, l’appello dei carabinieri

Livorno, 28 aprile 2023 – Nelle ultime settimane i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Livorno, costantemente impegnati anche nel controllo della circolazione stradale, hanno avuto modo di rilevare diverse violazioni di norme comportamentali da parte di conducenti di monopattini elettrici.

In particolare sono stati individuate diverse persone alla guida di monopattini elettrici mentre giravano per il centro labronico percorrendo strade non consentite, come marciapiedi e corsie preferenziali a volte trasportando anche altri passeggeri. Oltre a tale comportamento vietato e pericoloso, sono stati rilevati circolare anche in orario notturno senza indossare i previsti dispositivi catarifrangenti e in altre occasioni rilevate infrazioni gravi come gli attraversamenti con semaforo rosso.

Al riguardo, una persona alla guida di un monopattino elettrico, mentre percorreva la centralissima via Grande trasportando un passeggero, ha oltrepassato un incrocio incurante del rosso, mettendo in pericolo la circolazione stradale del centro urbano; tuttavia una pattuglia dei carabinieri presente a breve distanza è intervenuta, sanzionando il trasgressore per l’importo previsto dalla norma in vigore.

L’occasione è propizia per ricordare che anche i monopattini elettrici sono soggetti alle norme del codice della strada e quando si è alla guida di un qualsiasi mezzo, è sempre opportuno tenere comportamenti legittimi nonché prudenti.