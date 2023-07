A Portoferraio il superyacht di Tarek Mamish

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno), 20 luglio 2023 – È giunto a Portoferraio lo yacht di lusso MR.T di 46 metri. Progettato dall’acclamato designer Francesco Paszkowskie, costruito dal prestigioso cantiere italiano Baglietto e varato nel 2014, Mr. T è stato nominato finalista in varie categorie durante lo Showboats Design Awards del 2015.

Il proprietario è Tarek Mamisch, fondatore dello studio dentistico tedesco Mamisch Dental Health, leader di mercato in Germania per la produzione di protesi dentarie di qualità dall'estero.

Lo yacht MR.T

L'azienda con sede a Mülheim, fondata da Mamisch più di 20 anni fa, impiegava circa 150 persone in Germania e oltre 1.400 persone in Cina per produrre protesi dentarie di qualità per il mercato tedesco. Circa 4.500 dentisti si affidano regolarmente alla qualità e al servizio di MDH AG. Nel 2014 MDH è stata venduta al gruppo svedese Lifco Dental. L'imprenditore ha 57 anni ed è sposato con Mari-Lisa Richter.

MR. T dispone di impressionante spazio su tre ponti tra cui un grande beach club di 25 metri quadrati al livello del ponte inferiore. Un tender di 5,5 m, la barca di salvataggio e il jet-ski si trovano nell’area di prua.

Lo yacht MR.T

Per il relax degli ospiti ci sono aree per prendere il sole, una palestra completamente attrezzata e una vasta scelta di giochi d’acqua a bordo come wakeboard, sci d’acqua, banana gonfiabile per 3 persone, materasso gonfiabile per 2 persone, una moto d’acqua Sea Doo Aqua Renger e 2 paddle board gonfiabili.