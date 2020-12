Il corpo della donna ripescato in mare è stato portato alla camera mortuaria dell’ospedale

La localizzazione a largo di La Spezia, da parte gli uomini in plancia, è stata di quelle che stringono il cuore: le sembianze erano quelle di un manichino, il sospetto era che fosse un cadavere umano, spinto dalle correnti. E’ accaduto nel bel mezzo delle prove tecniche dell’unità sulla via del cambio di bandiera: dall’Italia all’Egitto, sullo sfondo delle tensioni indotte dal Caso-Regeni. Dall’ex Spartaco Shergat, ora Al Galala – fregata multimissione costruita da Fincantieri per la Marina...