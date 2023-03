Abbandona rifiuti di un cantiere edile

Abbandona rifiuti non pericolosi, i carabinieri forestali di Cecina hanno denunciato un 55enne titolare di un’impresa edile. L’uomo è infatti gravemente indiziato di essere il responsabile dell’abbandono rinvenuto nel comune di Rosignano Marittimo, in località Felciaione. I rifiuti proverrebbero da un cantiere presente nel comune di Cecina presso il quale opera la ditta e consistono in materiali ingombranti, imballaggi, contenitori per vernici e residui di lavorazione edile. I militari, partendo dall’esame dei rifiuti ed attraverso accertamenti documentali e testimoniali, hanno raccolto significativi elementi a carico dell’uomo. L’area è stata bonificata a cura del Comune di Rosignano Marittimo. I controlli dei carabinieri forestali, anche in collaborazione con i colleghi del Comando provinciale di Livorno, continueranno su tutto il territorio per prevenire e contrastare reati ai danni dell’ambiente.