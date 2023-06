Abbandona rifiuti in via Calzabigi: sorpreso dal controllo e multato

Livorno, 25 giugno 2023 – L’abbandono ripetuto di sacchetti con i rifiuti su un marciapiede in via Calzabigi ha fatto scattare i controlli degli ispettori ambientali di Aamps e della polizia municipale, consentendo così di risalire all’autore: un cittadino che si è reso responsabile di questo illecito amministrativo.

Sarà sanzionato come prevede il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la raccolta differenziata dei rifiuti. L’uomo ha infatti violato anche l’obbligo di differenziare i materiali, che è necessario per la raccolta porta a porta.

Dopo la segnalazione dell’ufficio ambiente del Comune e dell’ufficio SegnaLI, un ispettore ambientale di Aamps ha effettuato le opportune indagini coinvolgendo gli agenti della polizia municipale. Al termine delle indagini è stato identificato l’autore dei ripetuti abbandoni dei rifiuti a danno anche del decoro e dell’igiene pubblica. Poi gli operatori di Aamps hanno provveduto a raccogliere i rifiuti e a pulire via Calzabigi ripristinando le originarie condizioni di decoro.

"Nel mese di luglio avremo la disponibilità di ulteriori ispettori ambientali – annuncia Giovanna Cepparello, assessora all’ambiente del Comune – che ci permetterà di intensificare i controlli su tutto il territorio comunale. Colgo l’occasione per ringraziare anticipatamente gli agenti della polizia municipale e gli ispettori ambientali di Aamps che già hanno moltiplicato gli sforzi per contribuire a migliorare la vivibilità dei nostri spazi pubblici e dell’ambiente".

Per le segnalazioni che riguardano il degrado urbano: si può scrivere a [email protected],

Per le segnalazioni che riguardano l’abbandono al suolo dei rifiuti è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected] , oppure utilizzare il numero verde 800-031.266, o la pagina facebook Aamps Livorno.