Lotta all’abbandono di rifiuti: non si fermano i controlli degli ispettori ambientali di Aamps per stanare i furbetti che lasciano i rifiuti creando situazioni di degrado. Ieri gli ispettori hanno svolto un intervento determinato da una segnalazione fatta direttamente al sindaco Luca Salvetti da parte di alcuni cittadini residenti in via Lamarmora.

Cinque persone, poi individuate dagli ispettori ambientali, hanno abbandonato rifiuti intorno ai cassonetti posizionati in via Lamarmora, in zona San Marco. Una brutta abitudine che purtroppo stenta a morire in alcuni quartieri nella nostra città.

Come noto, ricorda l’amministrazione comunale, l’abbandono dei rifiuti è un reato ambientale: oltre a comportare il rischio di pesanti multe, in alcune circostanze è punito con l’arresto.

Questa condotta, segnale di scarso senso civico e di mancanza di rispetto dei cittadini e dell’ambiente, è severamente vietato ed è punito con sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali. Se un privato commette questo tipo di reato è soggetto a un’ammenda che va da 300 a 3.000 euro se il materiale abbandonato non è pericoloso, ma tale sanzione può essere raddoppiata in caso di rifiuti pericolosi. Aamps ha provveduto a togliere i rifiuti e bonificare la zona interessata dall’abbandono selvaggio. I controlli degli ispettori ambientali Aamps continuano anche nei prossimi giorni. SI ripetono incessantemente le segnalazioni da parte di cittadini esasperati per i comportamenti incivili di alcuni. Ma l’amministrazione è decisa a non perdonare simili comportamenti.