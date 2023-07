Abbattute due querce secolari colpite da un fulmine a Nugola

Livorno, 4 luglio 2023 – I danni causati dal maltempo si contano sempre a posteriori e spesso accade che ne emergano alcuni ai quali in un primo momento non si era fatto caso.

Questa mattina, martedì 4 luglio, la Provincia di Livorno è dovuta intervenire per abbattere due querce secolari colpite da un fulmine durante il violento temporale della settimana scorsa. L’operazione si è svolta lungo la strada provinciale 3 via dei Poggi, a Nugola, all’altezza del km 1+900, dove erano situate le piante.

La rimozione di una delle due querce

Il tronco di una di esse, in particolare, era stato centrato dal fulmine e schiantato a metà, con i rami crollati sull’altra pianta anch’essa gravemente danneggiata.

Gli alberi, di un’altezza di circa 30 metri, costituivano un serio pericolo per la sicurezza della viabilità. Una volta accertato il fatto, il Servizio manutenzione della Provincia è immediatamente intervenuto con una ditta specializzata per rimuovere i fusti pericolanti. La strada è rimasta chiusa per tutta la durata dei lavori.