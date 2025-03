Livorno, sopralluogo all’ex hotel Corallo. I residenti: “Situazione insostenibile”

Livorno, 9 marzo 2025 – Gli esponenti di Forza Italia, la coordinatrice Elisa Amato e il consigliere comunale Alessandro Guarducci hanno effettuato un sopralluogo all’ex hotel Corallo per rispondere alle segnalazioni dei residenti, che denunciano intrusioni pericolose all’interno dell’immobile. I due esponenti di Forza Italia, accompagnati ad un nutrito gruppo di cittadini, hanno perlustrato il perimetro sia in via Ugo Foscolo che in via degli Acquedotti ed hanno ascoltato le lamentele dei residenti. Gli abusivi, di varie nazionalità, riescono ad entrare facilmente superando le mura di recinzione con l’aiuto di carrelli della spesa o cassoni della spazzatura ed ormai da anni si sono stabiliti all’interno dell’ex hotel.

I residenti, preoccupati che il numero degli abusivi possa aumentare, hanno parlato negli scorsi mesi con l’assessore Raspanti, che non è potuto intervenire dal momento che si tratta di una proprietà privata. L’occupazione è facilitata dalla presenza nell’immobile di luce ed acqua, che lo rendono ancora più appetibile agli abusivi, ed il giardino dell’ex hotel verte in pessime condizioni, con rifiuti e abiti sparsi ovunque. Ad Amato e Guarducci i residenti hanno chiesto un aumento dei controlli, dal momento che con l’occupazione dell’immobile sono aumentati molto i furti in zona, oltre ad aver sottolineato la necessità di alzare le recinzioni e di staccare luce ed acqua all’interno dell’edificio. Dopo aver ascoltato le lamentele Amato ha detto: «Quando abbiamo ricevuto le segnalazioni dei residenti siamo accorsi il prima possibile e constatiamo una situazione non semplice. All’interno di un immobile privato e sotto custodia giudiziaria ci sono persone non autorizzate che entrano ed escono, creando disagi ed uno stato di insicurezza nei residenti di questa zona, soprattutto di notte. Il fatto che ci siano stati anche dei furti nelle abitazioni aumenta la preoccupazione, anche se non c’è la certezza che siano stati gli abusivi dell’hotel è una possibilità da non sottovalutare. Parleremo con il Questore e con il comandante dei Carabinieri, per aumentare i controlli nella zona e predisporre un sopralluogo» «La situazione di degrado all’interno di questa proprietà stride con la cura ed il decoro delle Fonti del Corallo – ha proseguito Guarducci -, su cui si stanno investendo milioni di euro. Questa situazione crea disagi ai residenti ma è anche pericolosa per chi occupa l’immobile, dal momento che non sappiamo lo stato di sicurezza in cui si trova. La vicenda dopo la Questura deve essere riportata anche all’attenzione del sindaco».