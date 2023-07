Abusivismo edilizio, tre casi scoperti dalla polizia municipale

Livorno, 10 luglio 2023 – E’ mirata l’azione della polizia municipale di Livorno per scovare costruzioni abusive sul territorio comunale.

Nel mese di giugno il rapporto parla di tre segnalazioni: opere abusive in via del Limoncino, sul viale Italia e in via delle Robinie.

Le Colline Livornesi restano super sorvegliate dall’amministrazione comunale anche per rispettare il Piano delle colline livornesi elaborato, dopo anni di dibattito, proprio per tutelare questo polmone verde che rappresenta il patrimonio ambientale.