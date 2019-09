Piombino (Livorno), 5 settembre 2019 - Il sindacato Usb incalza subito il nuovo ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, appena nominato, sul futuro dello stabilimento Jindal. «Ci aspettiamo certezze e rinnovo degli ammortizzatori in scadenza nel mese di ottobre – sottolinea Massimo Lami Usb - chiediamo al nuovo Governo e al Ministro di farci sapere come vogliono intervenire sulla vertenza Piombino e di verificare che il piano industriale di Jsw contenga i forni elettrici e la piena occupazione, è vero anche che l’azienda deve fare la sua parte ma anche il Governo che deve intervenire sul costo dell’energia perché non possiamo avere aziende e lavoratori di serie A e alcune di serie B. Se il piano industriale non conterrà tutte questo la strada della nazionalizzazione o quantomeno una forte entrata con capitale statale nello stabilimento è inevitabile, per risolvere il problema della piena occupazione, della sicurezza e della produzione di acciaio e dell’economia della Val di Cornia». Usb poi fa il punto della situazione in stabilimento.

«Nei giorni scorsi si sono guastate le gru dei pontili Jsw, questo sta provocando un favoreggiamento ai portuali per il carico, ma soprattutto continuano a stare in cassa integrazione i lavoratori della Logistic. Come è possibile – continua Lami - arrivare ad una situazione così critica degli impianti e con la totale assenza delle manutenzioni? L’azienda non è stata in grado per il momento di mettere in piedi un programma di manutenzioni serie su tutti gli impianti vecchi ed obsoleti che devono lavorare e portare ricchezza. Gli investimenti si promettono ma non si fanno, e tutto questo ci preoccupa perché vediamo gli impianti abbandonati al loro degrado, è inutile pensare ad un impianto di raffreddamento del bulbo di rotaia quando il treno rotaia è vecchio ed obsoleto, è veramente un controsenso di una grande azienda che vuole investire nel futuro. Negli ultimi giorni – conclude Lami - sono stati poi chiamati dei lavoratori dall’azienda per una collaborazione con un acciaieria di Bergamo, si chiedeva ai lavoratori la possibilità di andare in aspettativa e di andare a lavorare nell’acciaieria per rifornire Jsw di billette; tutto si è svolto nel silenzio più assoluto con nessuna dichiarazione da parte dell’azienda e delle Rsu sulle motivazioni e l’eventuale programma futuro. Noi di Usb ci chiediamo se questi lavoratori saranno tutelati e se dopo il prestito di mesi o di anni ritorneranno per riavviare gli impianti con i forni elettrici promessi? Il piano industriale è pronto o no? Perchè dopo l’aiuto chiesto ad una piccola acciaieria di Bergamo qualcosa non torna».