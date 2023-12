Acciaierie di Piombino, attesa per l’incontro al ministero: sul tavolo il nodo della cassa integrazione

Piombino (Livorno), 9 dicembre 2023 – Attesa a Piombino per l’appuntamento al ministero sul rinnovo della cassa integrazione alle Acciaierie Jsw. È stato convocato infatti per lunedì 11 dicembre, a Roma, un incontro sulla situazione Jsw Steel Italy di Piombino al ministero del Lavoro. I sindacati avevano chiesto un incontro urgente per la proroga della cassa integrazione per i lavoratori del polo siderurgico. La cassa è in scadenza a gennaio. Le segreterie di Fim, Fiom e Uilm hanno ricevuto dal ministero del Lavoro la comunicazione sull’incontro che si svolgerà alle 15.30 nella sede del ministero in via Flavia 6.

Lo snodo del rinnovo della cassa integrazione è fondamentale per i 1400 dipendenti Jsw e anche perché siamo alla vigilia di un progetto che potrebbe riolanciare il polo siderurgico. I segretari provinciali livornesi dei sindacati Fim, Fiom e Uilm infatti hanno avuto un incontro con i dirigenti della joint venture italo-ucraina della siderurgia, Metinvest-Danieli, dopo che questi hanno visto a Firenze il presidente della Toscana Eugenio Giani nella sede della Regione, dove hanno presentato il piano per un investimento nell’acciaio a Piombino da 1400 posti di lavoro e 2,5 miliardi di fatturato. "Si è trattato di un primo incontro utile e conoscitivo nel corso del quale abbiamo illustrato le nostre ipotesi su come riteniamo sia più opportuno gestire la fase di transizione se il progetto si dovesse concretizzare - spiegano i sindacati in una nota – I vertici del gruppo Danieli-Metinvest ci hanno illustrato le linee principali del loro progetto per Piombino e hanno ribadito la volontà di partire quanto prima per recuperare quelle quote di acciaio che attualmente hanno perduto a causa della guerra in corso in Ucraina".