“Acciaierie di Piombino, il governo rinnovi la cassa integrazione”

Livorno, 7 novembre 2023 – "E' necessaria una proroga della cassa integrazione", per circa 1400 operai delle ex acciaierie Lucchini di Piombino.

Lo afferma, in un'intervista a La Nazione, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

"Abbiamo la prospettiva di progetti importanti, ma serviranno mesi per la loro attivazione. Se il Governo dovesse tentennare sulla cassa integrazione andrò personalmente sotto palazzo Chigi a protestare. Piombino e la Toscana hanno dato una mano all'Italia quando si è trattato di trovare una soluzione all'emergenza energia ospitando a tempo record il rigassificatore. Sarebbe bizzarro e profondamente ingiusto se ora l'Italia non desse una mano a Piombino per far ripartire l'industria siderurgica e per il sostegno agli operai", aggiunge Giani, riferendosi ai nuovi investimenti prospettati da Mentinvest Danieli.