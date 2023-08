"Acciaio, fermate le demolizioni" A Piombino l’Arpat blocca i cantieri

PIOMBINO (Livorno)

Demolizione dei vecchi impianti siderurgici dello stabilimento Jsw: Arpat blocca i cantieri. Lavori aveva già sospeso il dipartimento di Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl, dopo il grave episodio che è accaduto a fine luglio, quando durante un’operazione di abbattimento degli ex convertitori, una nube nera aveva invaso la strada di uscita dal porto, la vicina fabbrica della Magona e una parte delle abitazioni che confinano con lo stabilimento. E adesso lo stop arriva dall’Arpat per "la necessità di definire precisi adempimenti per proseguire l’attività di smantellamento". La decisione giunge dopo il sopralluogo Arpat di Piombino nell’area ex acciaierie Jsw dove è in corso la demolizione di una porzione di edificio dell’impianto ex convertitori che trasformavano la ghisa liquida in acciaio.

"Le operazioni di demolizione dell’edificio sono state avviate senza che Arpat abbia ricevuto alcun progetto relativo alle modalità adottate per la demolizione e senza comunicazione specifica sulla data di inizio, diversamente da quanto richiesto ufficialmente più volte - evidenzia l’Arpat - durante il sopralluogo, è emerso che le società incaricate dei lavori di demolizione non hanno messo in atto tutti gli strumenti necessari per contenere le polveri diffuse, che inevitabilmente si originano da simili attività. Non è stato tenuto conto del fatto che due ’fog cannon’ e una lancia ad alta pressione non fossero sufficienti ad abbattere le polveri in assenza del mezzo anti-incendio in grado di erogare una notevole quantità di acqua localizzata e nebulizzata ma non disponibile perché in manutenzione. Inoltre, è stata ignorata l’allerta meteo per vento e mareggiate: le operazioni di demolizione sono state portate avanti in condizioni meteorologiche sfavorevoli, senza considerare lo scenario in cui le attività di smantellamento si stavano svolgendo e, di conseguenza, sottovalutando le possibili conseguenze di simili scelte". Arpat ha chiesto alle aziende incaricate delle demolizioni la presentazione di "un piano operativo" dettagliato con tutte le pratiche per limitare la formazione di polveri. Mentre la vicenda è sul tavolo della Procura di Livorno, gli esposti sono stati presentati dal Comune di Piombino, dall’Asl e da Legambiente, l’azienda incaricata delle demolizioni ha informato il Comune di Piombino che domani effettuerà la pulizia delle aree e la relativa messa in sicurezza. Presentate anche interrogazioni parlamentari da esponenti di maggioranza e opposizione. "Fin dall’inizio - ha detto il sindaco Francesco Ferrari - abbiamo chiesto informazioni sullo svolgimento delle opere per consentire soprattutto agli abitanti delle zone limitrofe alla fabbrica di applicare i dovuti accorgimenti. Dopo l’ultimo episodio abbiamo preteso che questo accordo fosse rispettato".

Maila Papi