Livorno, 8 aprile 2021 - Quattro nuovi bandi di gara per l'affidamento del servizio di accoglienza in favore dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale già presenti presso i Cas esistenti, per il periodo 01/5/2021 - 30/4/2023, sono stati pubblicati dalla prefettura di Livorno.

La procedura, spiega una nota, è finalizzata alla conclusione di quattro accordi quadro, ex art. 54 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'individuazione di operatori in grado di fornire sia le strutture di accoglienza che la gestione dei servizi, con scadenza il 10 maggio prossimo.

La gara si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico, mediante piattaforma Asp (Application service provider) reso disponibile da Consip s.p.a. sul sito internet www.acquistinretepa.it Il bando e tutta la documentazione è consultabile all'indirizzo www.prefettura.it/ livorno - sezione amministrazione trasparente - sezione bandi e gare.